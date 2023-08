Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Paras und starkem Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO steht heute, am 08. August 2023, die Rampenlicht-Stunde mit Paras an. Wir von MeinMMO zeigen euch, wann das Kurz-Event läuft, welchen Bonus es gibt und ob ihr mit etwas Glück einem Shiny begegnen könnt.

Was ist die Rampenlicht-Stunde? Jeden Dienstag veranstaltet Pokémon GO ein einstündiges Event, bei dem ein zuvor festgelegtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt wird. Ihr könnt es dann häufiger in der Wildnis finden. Begleitet wird das ganze von einem speziellen Bonus, der das Event aufwertet.

Heute wird sich in dieser Zeit alles um das Käfer- und Pflanzen-Pokémon Paras drehen. Was es euch für einen Bonus bringt und ob es sich lohnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Rampenlicht-Stunde am 08. August – Start, Shiny & Boni

Wann startet das Event? Wie ihr das von den Rampenlicht-Stunden bereits kennt, wird diese auch heute wieder um 18:00 Uhr Ortszeit starten. Nach einer Stunde, also 19:00 Uhr, ist dann wieder alles vorbei.

Welche Boni gibt es? Während der Rampenlicht-Stunde wird es an gefühlt jeder Ecke des Spiels wilde Paras zu finden geben. Nutzt ihr einen Rauch, dann könnt ihr noch weitere Exemplare anlocken. Hinzu kommt ein Sternenstaub-Bonus. So erhaltet ihr beim Fangen die doppelte Menge Sternenstaub.

Die Rampenlicht-Stunde mit Paras ist die zweite im August. Welche noch folgen, zeigen wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Gibt es Paras als Shiny? Ja, mit etwas Glück könnt ihr einem schillernden Paras begegnen. Beachtet aber, dass die Shiny-Chance während des Events nicht zusätzlich erhöht ist. Wie Paras als Shiny aussieht, seht ihr im nachfolgenden Bild:

Paras und Parasek normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Paras? Als Angreifer könnt ihr Paras und seine Weiterentwicklung außer Acht lassen, denn sie sind nicht sonderlich stark. Allerdings habt ihr während der Rampenlicht-Stunde mit dem Käfer- und Pflanzen-Pokémon die Möglichkeit, jede Menge Sternenstaub zu farmen.

Das liegt vor allem daran, dass Paras zu den 22 Monstern im Spiel gehört, die generell mehr Sternenstaub bringen. So erhaltet ihr normalerweise je Fang 500 Sternenstaub. Durch einen entsprechenden Wetter-Boost und Sternenstücke sogar bis zu 938 je Fang. Der zusätzliche Event-Bonus verdoppelt euch diese Ausbeute dann nochmal.

Es kann sich also definitiv lohnen, einen Rauch zu zünden und nach draußen zu gehen, um jede Menge Exemplare zu sichern. So könnt ihr euren Vorrat ordentlich aufbessern.

Werdet ihr die Rampenlicht-Stunde mit Paras heute nutzen? Lasst es uns gern in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

In den kommenden Wochen steht noch einiges an in Pokémon GO. Wir zeigen euch alle Events im August und welche sich besonders lohnen.