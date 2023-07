Pokémon GO: Mega-Rayquaza wird wohl noch mächtiger als erwartet

Der Release von Mega-Rayquaza in Pokémon GO kommt immer näher. Nun zeigt ein Fund, wie stark das Monster wohl wird. Spoiler: Ziemlich stark.

Wie mächtig wird Mega-Rayquaza? Angesichts dessen, dass Rayquaza an und für sich schon einer der besten Angreifer in Pokémon GO ist, dürfte es kaum jemanden überraschend, dass Mega-Rayquaza extrem mächtig wird.

Ein neuer Fund der Pokeminers zeigt nun, wie hoch die Werte voraussichtlich ausfallen werden – und den Dataminern fiel ein interessantes Detail auf. Den Post der Pokeminers auf Twitter binden wir hier für euch ein:

Was ist das Besondere? Laut dem Pokémon-GO-Experten Teban54 im Pokémon-GO-Subreddit bestätigen die Werte, dass Mega-Rayquaza eine spezielle Berechnung bekommt (via reddit).

Wenn Pokémon in das Spiel eingefügt werden, berechnet eine Formel, wie ihre Werte aussehen. Die basiert auf den Werten aus den Hauptspielen des jeweiligen Pokémon. Einige besonders mächtige Pokémon werden im Vergleich zum Hauptspiel allerdings nochmal extra generft, um 9 %.

Das betrifft Monster, die bei perfekten IV-Werten und Level 40 über 4.000 WP kommen und damit unter anderem die meisten legendären Pokémon (via reddit).

Doch die Mega-Form von Rayquaza wird nach aktuellem Stand nur einen 3-%-Nerf bekommen, weshalb es noch mächtiger ist als zu erwarten war. Doch es passt, denn bisher gab es noch einen weiteren Fall, wo diese Berechnung angewandt wurde: Proto-Kyogre und Proto-Groudon.

Beide gehören zum besten, was man in Pokémon GO auffahren kann. Und auch Mega-Rayquaza wird mit seinen gefundenen Werten der beste Drachen- und Luft-Angreifer im Spiel. Das sollte man also im Blick behalten.

Einziger Wermutstropfen: Bislang handelt es sich nur um ein Datamining, und die Daten wurden laut Pokeminers kurz darauf wieder entfernt. Ob Mega-Rayquaza also am Ende tatsächlich diese mächtigen Stats bekommt, bleibt abzuwarten.

Wann erscheint Mega-Rayquaza in Pokémon GO?

So kriegt ihr Mega-Rayquaza: Das Monster wurde für vier Termine in diesem Sommer angekündigt. Es erscheint in Mega Raids zu folgenden Events:

Zum lokalen GO Fest in London (nur lokal)

GO Fest in Osaka (nur lokal)

GO Fest in New York City (nur lokal)

Und zum globalen Pokémon GO Fest. Damit soll Mega-Rayquaza am Sonntag, den 27. August 2023, weltweit erscheinen.

Das Monster wird nicht nur selbst sehr mächtig, sondern boostet auch nochmal andere Monster mit Attacken von den Typen Flug, Psycho und Drache. Um es zu bekommen, müsst ihr allerdings Mega-Energie und das Item “Meteorit” sammeln. Der Weg zu Mega-Rayquaza wird also nicht ganz einfach.

Einen genaueren Überblick zu Mega-Rayquaza findet ihr hier.