Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Geronimatz und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO läuft heute, am 4. Juli 2023, die Rampenlicht-Stunde mit Geronimatz. Wir zeigen euch in der Übersicht alles zu Shiny, Start und den Boni des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für 60 Minuten erscheint ein von Niantic ausgewähltes Pokémon deutlich häufiger in der Wildnis und wird von einem Bonus begleitet. Welche Kombination aus Pokémon und Bonus das ist, legen die Entwickler am Anfang eines Monats fest.

Beim heutigen Event trefft ihr auf das Pokémon Geronimatz und bekommt dazu die doppelte Menge Sternenstaub für das Fangen von Pokémon.

Rampenlicht-Stunde am 4. Juli

Wann ist Start? Wie jeden Dienstag startet die Rampenlicht-Stunde auch heute wieder um 18:00 Uhr. Das Event ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr wieder.

Welche Boni gibt es? Wenn ihr während der Event-Zeit spielt, werdet ihr nahezu überall in der Wildnis auf Geronimatz treffen. Wenn ihr die Begegnungen noch weiter steigern wollt, könnt ihr dazu einen Rauch aktivieren.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Sternenstaub. Eine gute Möglichkeit also, diese Ressource bei euch aufzufüllen.

Heute läuft die erste Rampenlicht-Stunde in diesem Monate. Drei weitere Events stehen im Juli für euch an. In der Übersicht zeigen wir euch, wie die nächsten Termine aussehen:

Kann man Shiny Geronimatz fangen? Ja, die schillernde Form von Geronimatz ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefangen werden. Bedenkt aber, dass die Chancen bei der Rampenlicht-Stunde nicht erhöht werden. Ihr braucht also viel Glück.

Shiny Geronimatz und Washakwil in der Übersicht

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Geronimatz ist als Angreifer nicht besonders attraktiv. Auch seine Weiterentwicklung, Washakwil, zählt leider nicht zu den starken Pokémon. Es erreicht im PvP bei der Super- und der Hyperliga gerade mal das untere Mittelfeld. Es gibt also deutlich stärkere Alternativen.

Die Teilnahme bei der heutigen Rampenlicht-Stunde lohnt sich also vor allem für den Sternenstaub-Bonus.