Pokémon GO: Lavados besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Lavados in Pokémon GO haben wir euch in unserem Raid-Guide zusammengestellt. Dabei zeigen wir euch hier auf MeinMMO die stärksten Angreifer gegen das legendäre Pokémon und ihr entsprechenden Movesets.

Was ist Lavados für ein Pokémon? Lavados ist ein legendäres Pokémon aus der 1. Spiele-Generation und gehört zu den Typen Feuer und Flug. Genau wie Arktos und Zapdos hat es keinerlei Vor- oder Weiterentwicklungen.

Damit ihr Lavados in den Level-5-Raids möglichst schnell bezwingt, haben wir euch nachfolgend die 20 besten Konter aufgelistet.

Lavados besiegen – Nutzt diese Konter im Raid

Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Crypto-Despotar mit Katapult und Steinkante Rameidon mit Katapult und Steinkante Crypto-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Rihornior mit Katapult und Felswerfer Terrakium mit Katapult und Steinhagel Crypto-Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel Despotar mit Katapult und Steinkante Brockoloss mit Katapult und Steinhagel Crypto-Stolloss mit Katapult und Steinkante Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Monargoras mit Steinwurf und Steinkante Demeteros (Inkarnationsform) mit Steinwurf und Steinhagel Alola-Geowaz mit Steinwurf und Steinkante Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Juwelenkraft Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel Wolwerock (Nachtform) mit Steinwurf und Steinkante Geowaz mit Steinwurf und Steinkante Crypto-Mogelbaum mit Steinwurf und Steinhagel Crypto-Hippoterus mit Donnerzahn und Meteorologe

Schwächen von Lavados: Das legendäre Pokémon ist aufgrund seines Typs besonders anfällig gegen Gesteins-Attacken. Außerdem hat es eine Schwäche gegen die Typen Wasser und Elektro.

Gibt es Shiny-Lavados? Ja, mit etwas Glück könnt ihr nach dem Level-5-Raid einem schillernden Lavados begegnen. Ihr erkennt es an seinem rötlichen Körper.

Lavados normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie viele Trainer braucht man? Mit den besten Kontern und einem hohen Trainer-Level könnt ihr Lavados bereits zu zweit besiegen. Wir empfehlen euch für einen entspannteren Raid aber noch den einen oder anderen Trainer mehr.