Pokémon GO: Zapdos besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

In diesem Guide zeigen wir euch die besten Konter gegen Zapdos in Pokémon GO. Wir von MeinMMO haben euch dazu eine Übersicht mit den stärksten Angreifern und ihren jeweiligen Movesets zusammengestellt, damit ihr das legendäre Pokémon schnell besiegen könnt.

Was ist Zapdos für ein Pokémon? Bei Zapdos handelt es sich um ein legendäres Pokémon aus der 1. Spielgeneration, was zu den Typen Elektro und Flug gehört. Es besitzt keine Vor- oder Weiterentwicklungen.

Um Zapdos möglichst schnell im Raid zu besiegen, haben wir euch nachfolgend die 20 besten Konter und ihre Movesets zusammengefasst.

Zapdos besiegen im Raid – Nutzt diese Konter

Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Crypto-Despotar mit Katapult und Steinkante Rihornior mit Katapult und Felswerfer Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Rameidon mit Katapult und Steinhagel Crypto-Mewtu mit Konfusion und Eisstrahl Terrakium mit Katapult und Steinhagel Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Crypto-Snibunna mit Eissplitter und Lawine Galar-Flampivian mit Eiszahn und Lawine Mega-Rexblisar mit Pulverschnee und Meteorologe Glaziola mit Eisendem und Lawine Crypto-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Despotar mit Katapult und Steinkante Snibunna mit Eissplitter und Lawine Crypto-Keifel mit Eissplitter und Lawine Demeteros (Inkarnationsform) mit Steinwurf und Steinhagel Crypto-Porygon-Z mit Zielschuss und Blizzard Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl

Schwächen von Zapdos: Da Zapdos zu den Elektro- und Flug-Pokémon gehört, hat es im Kampf eine Schwäche gegen die Angriffe der Typen Gestein und Eis. Diese solltet ihr deshalb im Raid auch einsetzen.

Gibt es Shiny-Zapdos? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch einem schillernden Zapdos begegnen. Ihr müsst jedoch genau hinschauen, denn ihr erkennt es vor allem an den dunkleren Füßen.

Zapdos normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie viele Trainer braucht man? Um Zapdos zu besiegen reichen bereits 3 Trainer, mit den besten Kontern und einem hohen Trainer-Level, aus. Wir empfehlen euch jedoch noch den einen oder anderen Spieler mehr mitzunehmen.