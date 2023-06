Pokémon GO: Trainer jubeln über 4 echte Highlights bei den Juli-Events

In Pokémon GO können sich Trainer auch im Juli wieder über jede Menge Events freuen. Dabei stehen für viele bereits jetzt die Highlights des kommenden Monats fest. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche das sind und erklären, wieso die Trainer sehnsüchtig darauf warten.

Um welche Events geht es? Der Juni neigt sich langsam dem Ende und der Juli steht bereits mit neuen Events in Pokémon GO in den Startlöchern. Neben den typischen Raid- und Rampenlicht-Stunden könnt ihr euch im kommenden Monat auch wieder über einige Themen-Events freuen, wie den Community Day Classic mit Schiggy.

Besonders vier Pokémon haben es den Trainern aber angetan und sind für sie schon jetzt die Highlights des Juli. Welche das sind und wieso die Spieler diese Monster so feiern, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Diese 4 Pokémon können sich im Juli für euch lohnen

Kaum waren die ersten Informationen zu den kommenden Events im Juli bekannt, tauschten sich die Trainer in den sozialen Netzwerken über ihre persönlichen Highlights aus. Nachfolgend haben wir euch ihre vier Favoriten zusammengefasst.

Mega-Despotar

Was sagen die Trainer dazu? Das wohl größte Highlight der Juli-Events ist für die meisten Spieler Mega-Despotar. Dieses feiert nämlich ab dem 25. Juli in den Mega-Raids sein Debüt im Spiel. In der Community können viele den bevorstehenden Release kaum erwarten und warten bereits sehnsüchtig darauf, bei ihren starken Exemplaren eine Mega-Entwicklung auszuführen.

So erklärt auch der User wososo in den Kommentaren auf Reddit: Ich kann es kaum erwarten, mein 99-prozentiges schillerndes Glücks-Despotar zu einem Mega zu entwickeln.

Warum ist Mega-Despotar so interessant? Bei Mega-Despotar handelt es sich um die temporäre Weiterentwicklung des Gestein- und Unlicht-Pokémon Despotar. Dieses kann bereits in seiner normalen Form mit einem hohen Angriffswert und guten Ausdauer- sowie Verteidigungswerten überzeugen. So gehört es mit einem Moveset aus Katapult und Steinkante zu den besten Gesteins-Angreifern in Pokémon GO.

Und auch als einer der stärksten Unlicht-Angreifer kann es sich sehen lassen. Seine Mega-Entwicklung wird also nochmal etwas besser, was sie zu einer der stärksten Mega-Entwicklungen im Spiel macht. Somit reiht sich Mega-Despotar dann unter den besten Angreifern in Pokémon GO ein.

Darüber hinaus haben Trainer im Anschluss an einen gewonnenen Raid die Möglichkeit, einem normalen Despotar zu begegnen. Mit etwas Glück, kann dieses auch als Shiny gefangen werden.

Regidrago und Regieleki

Was sagen die Trainer dazu? Ein weiteres Highlight ist für einige Trainer die Rückkehr der beiden legendären Pokémon Regidrago und Regieleki, die es zuvor nur in den Top-Raids zu fangen gab. So kehrt vom 13. Juli bis 25. Juli zunächst Regieleki in die Level-5-Raids zurück und wird dann ab 25. Juli bis 04. August von Regidrago abgelöst.

Sie sind somit erstmals in den normalen Level-5-Raids zu bekommen. Das freut vor allem die Spieler, die sich die beiden Monster bisher noch nicht sichern konnten. So schreibt unter anderem der Reddit-User Acidshot15 in den Kommentaren: OMG, Ja! Ich kann endlich meine Lieblings-Regis bekommen.

Regieleki und Regidrago (via pokemon.com)

Warum sind Regidrago und Regieleki so interessant? Regieleki und Regidrago sind legendäre Pokémon, die gemeinsam mit Regirock, Regice und Registeel zu den legendären Giganten gehören. Besonders stark sind die beiden Pokémon aber nicht.

Da sie in der Vergangenheit aber ausschließlich in den Top-Raids zu fangen waren, sind sie bei den Trainern jetzt besonders gefragt. Diese konnten nämlich nur vor Ort gespielt werden, eine Teilnahme per Fern-Raid war also nicht möglich. Das machte es für alle Spieler schwierig, die keine lokale Community besitzen.

Hinzu kamen Probleme bei den ersten Top-Raids mit Regidrago, weshalb Niantic einige Wochen später ein entsprechendes Ersatz-Event veranstaltete. Und auch Regieleki kam für viele Spieler zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. So ließ sich dieses legendäre Monster am Ostersonntag in den Top-Raids finden.

Somit freuen sich nun viele Spieler, dass sie eine neue Chance bekommen, um sich die beiden Pokémon zu sichern. Durch die Einführung in den normalen Level-5-Raids ist außerdem die Teilnahme per Fern-Raids möglich, weshalb auch Trainer ohne lokale Community endlich die Gelegenheit auf die beiden Monster haben.

Rampenlicht-Stunde mit Wailmer

Was sagen die Trainer dazu? Ein im ersten Moment überraschender Favorit ist Wailmer. Das Wasser-Pokémon aus der dritten Spiele-Generation wird am 11. Juli in der Rampenlicht-Stunde sein. Dabei überzeugt das Monster vor allem durch seine Größe und die Chance auf fabelhafte Würfe.

So erklärt drnuzlocke in den Kommentaren auf Reddit: Als jemand, der 2 Quests mit fabelhaften Würfen besitzt und EP liebt, werde ich Wailmer 24/7 nutzen.

Wailmer normal (links) und als Shiny (rechts)

Warum kann sich die Rampenlicht-Stunde lohnen? Auch wenn Wailmer und seine Weiterentwicklung nicht sonderlich stark sind, solltet ihr euch die Rampenlicht-Stunde besser nicht entgehen lassen. Im Gegensatz zu vielen anderen Monstern besitzt Wailmer nämlich einen verhältnismäßig großen Fangkreis, der es euch ermöglicht leichter fabelhafte Würfe zu schaffen.

Dadurch erhaltet ihr mehr EP bei einem Fang. Hinzu kommt der EP-Bonus beim Fangen, der während des Kurz-Events freigeschaltet wird. Somit könnt ihr bei eurem EP-Fortschritt auf dem Weg zu Level 50 ordentlich voran kommen.

Hinzu kommen diverse Aufgaben, bei denen ihr eine Reihe von fabelhaften Würfen machen sollt. Das lohnt sich besonders bei der Meisterwerk-Forschung Erfüllter Wunsch , bei der ihr 385 fabelhafte Würfe landen müsst.

Darüber hinaus empfiehlt der Reddit-User Torbeckuz in seinem Beitrag, die Rampenlicht-Stunde zum Entwickeln von Galar-Porenta zu nutzen. Um es zu Lauchzelot entwickeln zu können, müsst ihr nämlich neben 50 Bonbons auch 10 fabelhafte Würfe landen. Wollt ihr euch die Entwicklung sichern, dann nehmt Galar-Porenta während des kurzen Events einfach als Kumpel, um im Anschluss die Würfe zu machen.

Weitere Highlights der Juli-Events

Neben den vier Pokémon, die viele Trainer im Juli nicht verpassen wollen, gibt es aber noch das eine oder andere weitere Highlight, was genannt wird. Folgende Events können sich im Juli also außerdem für euch lohnen:

Rampenlicht-Stunde mit Geronimatz: Das Monster aus der 5. Generation ist im Vergleich zu anderen Monstern eher selten zu finden. Es besitzt nicht nur eine starke Weiterentwicklung für den Einsatz in Raids, sondern bringt euch auch die Möglichkeit, es als Shiny zu ergattern.

Das Monster aus der 5. Generation ist im Vergleich zu anderen Monstern eher selten zu finden. Es besitzt nicht nur eine starke Weiterentwicklung für den Einsatz in Raids, sondern bringt euch auch die Möglichkeit, es als Shiny zu ergattern. Rampenlicht-Stunde mit Rihorn: Rihorn besitzt mit Rihornior eine starke Weiterentwicklung, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört. Es ist nicht nur eine gute Gelegenheit, um ein starkes Exemplar zu ergattern, sondern durch den Bonbon-Bonus des Events auch die Bonbon-Vorräte aufzufüllen.

Rihorn besitzt mit Rihornior eine starke Weiterentwicklung, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört. Es ist nicht nur eine gute Gelegenheit, um ein starkes Exemplar zu ergattern, sondern durch den Bonbon-Bonus des Events auch die Bonbon-Vorräte aufzufüllen. Riolu Schlüpf-Tag: Und auch das Kampf-Pokémon Riolu besitzt mit Lucario eine starke Weiterentwicklung, die sich als Top-Angreifer in den Raids sehen lassen kann. Wer sich ein starkes Exemplar sichern möchte, kann den Schlüpf-Tag hierfür nutzen. Vielleicht ist sogar ein Shiny dabei.

Wie gefallen euch die Event-Inhalte im Juli? Welches Monster wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

