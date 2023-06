Pokémon GO: Warum jeder jetzt ein starkes Despotar braucht

In Pokémon GO beginnt eine neue Season und in dem Zuge werden auch ein paar Attacken geändert. Das macht einen alten Favoriten plötzlich brutal stark.

Das ist in Pokémon GO los: In Pokémon GO startete die neue Season “Verborgene Edelsteine“. Die bringt nicht nur einige neue Spawns oder frische Events wie das Wasserfestival, sondern auch ein neues Programm für die Kampfliga.

Im Zuge der Kampfliga-Updates wird auch der Move-Pool einiger Pokémon angepasst. Neue Attacken kommen hinzu, manche Moves werden stärker und einige Pokémon bekommen schlicht ein paar neue Attacken in ihr Set.

Dazu gehört auch Despotar. Das bekommt nämlich die Attacke „Wirbler“ in seinen Movepool. Und damit wird das Monster ein echter Pflicht-Fang für alle Trainer.

So stark ist Despotar mit Wirbler

Das macht Despotar aus: Sowieso ist Despotar schon ein recht beliebter Angreifer, doch mit Wirbler bekommt es eine neue Qualität. Denn mit der neuen Attacke wird es mit an die Spitze der Unlicht-Angreifer katapultiert.

Die normale Variante von Despotar zieht nun gleich mit dem bisherigen Top-Angreifer Trikephalo, die Crypto-Variante von Despotar mit Wirbler überholt es sogar, schreibt Pokémon-GO-Analyst Teban54 (via reddit). In Sachen Schaden pro Sekunde ist die Crypto-Variante sogar noch etwas stärker aufgestellt als die bislang noch im Spiel fehlende Mega-Entwicklung von Despotar selbst.

Dennoch braucht man nicht nur auf die Crypto-Version von Despotar schauen, denn durch die wohl kommende Mega-Entwicklung können auch „normale“ Despotar zu besonders mächtigen Raid-Angreifern werden.

Hier heißt es nur noch abzuwarten, bis die Entwicklung verfügbar ist. Und auch, wenn der Schaden pro Sekunde etwas unter dem der Crypto-Variante liegen wird, hält die Mega-Entwicklung mehr aus und bringt auch noch Boni für die anderen kämpfenden Pokémon in Raids mit.

Dadurch wird Despotar in Sachen Raids ein verdammt starkes Monster, das man in sein Team aufnehmen sollte – gerade, wenn es gegen Psycho- oder Geist-Pokémon geht. Und auch als Gesteins-Angreifer bleibt es eine sehr gute Option.

Das müsst ihr beachten: Um an Crypto-Despotar zu kommen, benötigt ihr erstmal ein Crypto-Larvitar und müsst dieses entsprechend entwickeln – sonst kommt ihr da nicht ran. Zudem wird es nötig sein, erstmal die Attacke “Frustration” zu verlernen, bevor ihr Despotar mit Wirbler ausstatten könnt. Hier ist also etwas Aufwand nötig.

Mega-Despotar derweil erscheint erst im Juli. Hier ist also auch noch etwas Zeit übrig. Dennoch lohnt es sich jetzt schon, sich auf die Suche nach einem mächtigen Despotar zu machen, das sich letztlich leveln lässt.

Übrigens braucht ihr keine Top-TM für Wirbler. Ihr könnt Despotar den Move auch mit einer völlig regulären TM beibringen.

Ihr wollt wissen, was ansonsten in Pokémon GO los ist? Hier findet ihr alle Events im Juni 2023 bei Pokémon GO.