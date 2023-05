Pokémon GO bringt Wasserfestival mit neuem Pokémon und globaler Herausforderung

In Pokémon GO steht bald das Wasserfestvial: Strandwoche an. Die stellt eines der ersten Events der neuen Season in Pokémon GO dar.

Was ist das für ein Event? Das Wasserfestival: Strandwoche ist ein sommerliches Event, bei dem eine “sandige Überraschung” warten soll. Unter anderem wird das Pokémon Sankabuh sein Debüt feiern, wie Trainer schon vermuteten.

Dazu kommen verschiedene Boni, die wir euch hier vorstellen.

Wann startet das Event? Das Wasserfestival startet am Dienstag, dem 06. Juni 2023, um 10:00 Uhr und läuft bis Montag, den 12. Juni 2023, um 20:00 Uhr. Es wird eines der ersten Events der neuen Season “Verborgene Edelsteine”, die am 01. Juni startet. Dazu gab es auch schon einen ersten Teaser:

Alle Boni des Wasserfestival: Strandwoche in Pokémon GO

Diese Boni gibt es: Hier fassen wir die Boni im Event zusammen.

Globale Herausforderung: Alle Trainer auf der Welt sollen zusammenarbeiten. Sobald 300 Millionen gute Würfe gelandet wurden, werden Boni freigeschaltet. Das sind:

Extra-Bonbons für gute, großartige und fabelhafte Würfe

Ab Level 31 können Trainer zusätzliche XL-Bonbons für gute, großartige oder fabelhafte Würfe bekommen

Items: Regen-Lockmodule haben doppelte Wirkdauer

Befristete Forschung: Eine Forschung für 5 Euro soll euch eine Surfer-Pose sowie Event-Pokémon bringen. Die ist bis zum Montag, den 12. Juni verfügbar und muss dann, spätestens um 20:00 Uhr, auch abgeschlossen werden.

Pokémon im Event

Neues Pokémon: Das Pokémon Sankabuh erscheint erstmals in Pokémon GO. Das könnt ihr für 50 Bonbons zu Colossand weiterentwickeln.

Spawns in der Wildnis: Passend zum Strand-Event werden die Spawns angepasst. Die Monster zeigen wir euch hier, mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Tentacha*

Muschas*

Krabby*

Alola-Kokowei*

Seeper*

Sterndu*

Marill*

Wingull*

Wailmer*

Seemops*

Finneon*

Lithomith*

Quabbel*

Scampisto*

Mantax* (mit Glück)

Robball

Pokémon in Forschungen:

Lapras mit Schal*

Quabbel*

Bithora*

Scampisto*

Sankabuh

Zudem kann man Mega-Energie für Turtok und Sumpex bekommen.

Besondere Rampenlichtstunde: Am 06. Juni gibt es zum Event eine Rampenlicht-Stunde mit 5 Pokémon und dreifachen Fang-EP. Dabei sind:

Krabby*

Kabuto*

Krebscorps*

Scampisto*

Krabbox

Pokémon in Raids: In den Raids trefft ihr auf folgende Monster:

Stufe 1: Alola-Diga*. Hisui-Baldorfish, Kanivanha*, Barschwa*, Sankabuh

Alola-Diga*. Hisui-Baldorfish, Kanivanha*, Barschwa*, Sankabuh Stufe 3: Turtok*, Garados*, Lapras mit Schal*, Mamolida*

Turtok*, Garados*, Lapras mit Schal*, Mamolida* Stufe 5: Unterschiedlich nach Region. Asien-Pazifik: Selfe Europa, Naher Osten, Afrika, Indien: Vesprit Amerika, Grönland: Tobutz

Unterschiedlich nach Region. Mega-Raids: Mega-Sumpex

Was haltet ihr vom neuen Event? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Mit der neuen Season könnten spannende neue Inhalte im Spiel landen. Zuletzt landete der Meisterball in Pokémon GO.