In Pokémon GO habt ihr jetzt die Chance die Galar-Formen von Ponita und Porenta zu fangen. Wir zeigen euch, wie das geht und wie ihr sie entwickeln könnt.

So lange gibt es Ponita und Porenta: Die beiden Galar-Formen sind nur zur Feier des Releases des neusten DLCs von Pokémon Schwert und Schild im Spiel. Die Feierlichkeiten halten allerdings nur einen Tag an.

Am 24. Oktober um 3:00 Uhr nachts ist das Event schon wieder vorbei und die Pokémon verschwinden.

Galar-Porenta und Ponita bekommen und entwickeln

So gibt es Galar-Ponita: Dieses Pokémon gibt es nur in Raids zu fangen. Ihr müsst also zumindest einen Raid-Pass investieren, um den PokéDex mit der Galar-Form zu füllen. Ihr könnt das aber auch per Fern-Raid machen.

Aber keine Sorge hierbei handelt es sich um einen Level-1-Raid. Ihr werdet also im Kampf keine Probleme haben.

Galar-Ponita könnt ihr dann auch auf dem ganz normalen Weg entwickeln. Dafür müsst ihr lediglich Bonbons investieren und dann bekommt ihr Galar-Gallopa.

So gibt es Galar-Porenta: Dieses Pokémon erscheint in der Wildnis. Wenn ihr unterwegs seid, werdet ihr hier und dort immer wieder ein solches Exemplar antreffen. Wirklich selten sind sie also nicht.

Es ist bereits das zweite Mal, dass es Galar-Porenta in der Wildnis gibt.

Galar-Porenta entwickeln – So geht’s: Das ist etwas komplizierter. Zunächst müsst ihr das Porenta, welches ihr entwickeln wollt, als Kumpel haben.

Danach müsst ihr 10 Pokémon fabelhaft treffen. Ihr müsst also eure Wurf-Skills auspacken. Dafür gibt es allerdings kein Zeitlimit. Ihr könnt also ganz entspannt diese Aufgabe lösen.

Wenn ihr das geschafft habt, dann klappt die Entwicklung zu Lauchzelot. Das wird ein ganz neuer PokéDex-Eintrag für euch.

Lohnen sich die beiden Pokémon? Kurz gesagt: Richtig stark werden weder Lauchzelot, noch Galar-Gallopa.

Wir haben uns aber die Werte der beiden Pokémon genauer angeschaut und geben euch hier die Übersicht:

Pokémon GO zeigt zwei weitere Galar-Pokémon – Wie stark sind die?