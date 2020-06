In Pokémon GO ist nun plötzlich Galar-Porenta aufgetaucht! Das besondere Pokémon erscheint allerdings nur für kurze Zeit – ihr solltet euch also beeilen.

Was ist neu? Wer jetzt in seiner „Pokémon GO“-App schaut, wird sicherlich einige Schatten in der Nearby-List haben. Dahinter verbirgt sich Galar-Porenta, also die Galar-Form des regionalen Pokémon aus der 1. Generation.

Pokémon GO feiert damit den Release des ersten DLCs aus Pokémon Schwert und Schild, doch die Feierlichkeiten halten gerade mal 24 Stunden an.

Alles, was ihr zu Galar-Porenta wissen müsst

Wie lange bleibt das Pokémon? Diese Galar-Form bleibt laut Niantic gerade mal 24 Stunden im Spiel. Morgen, am 18. Juni um 15:00 Uhr, verschwindet Galar-Porenta wieder.

Ihr solltet euch also beeilen, wenn ihr euch das besondere Pokémon sichern wollt. Ob und wann Galar-Porenta zurückkommt, ist nicht bekannt.

Warum sollte man es sich sichern? Porenta ist normalerweise ein regionales Pokémon und taucht nur in manchen Regionen von Asien auf. Ihr habt nun also 24 Stunden Zeit, um euch das regionale Pokémon in seiner besonderen Form zu sichern.

Dazu kommt, dass Galar-Porenta bislang noch nie im Spiel zu finden war. Ihr werdet also ein ganz neues Pokémon antreffen.

Porenta entwickeln – Lauchzelot in Pokémon GO?

Wie sieht es mit der Entwicklung aus? Galar-Porenta kann man normalerweise zu Lauchzelot entwickeln. Bislang scheint diese Entwicklung aber noch nicht verfügbar zu sein.

Ihr solltet euch allerdings schon einige Bonbons sichern, um zu einem späteren Zeitpunkt genügend Bonbons für die Entwicklung zu haben.

Was ist Lauchzelot? Dieses Pokémon ist ganz neu und kam erst mit Schwert und Schild in die Pokémon-Welt. Es ist vergleichbar mit den Galar-Entwicklungen von Mauzi und Zigzachs, die wir bereits erhalten konnten.

Für Lauchzelot scheint sich Niantic allerdings einen besonderen Plan ausgedacht zu haben, denn immerhin ist es trotz der Galar-Form von Porenta noch nicht erhältlich.