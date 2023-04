Pokémon GO: Sonntag laufen Top-Raids mit dem neuen Regieleki – Alle Infos

Am Ostersonntag startet in Pokémon GO ein Top-Raid-Event. Diese Raids zeichnen sich durch ihre besondere Schwierigkeit aus. Zum ersten Mal könnt ihr dort das neue Pokémon Regieleki bekämpfen und fangen.

Was ist das für ein Event? Die Top-Raids in Pokémon GO finden regelmäßig statt und laufen meist an einem einzigen Tag zu ausgewählten Uhrzeiten. Das nächste Event dieser Art steht bereits am kommenden Sonntag an.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was ihr zu den Top-Raids mit Regieleki wissen müsst.

Top-Raids mit Regieleki: Uhrzeit, Shiny und Forschung

Zu welchen Zeiten laufen die Top-Raids?

Sonntag, 9. April, um 11:00 Uhr Ortszeit

Sonntag, 9. April, um 14:00 Uhr Ortszeit

Sonntag, 9. April, um 17:00 Uhr Ortszeit

Was sind Top-Raids? Top-Raids ähneln normalen Raid-Kämpfen, sind aber schwieriger. Die besonderen Eier, die über den Arenen zu sehen sind, brauchen 24 Stunden, um zu schlüpfen. So habt ihr viel Zeit, euch einen Termin für so einen Raid zu merken.



Nach dem Schlüpfen habt ihr 30 Minuten Zeit, einen Raidboss herauszufordern. Wichtig ist, dass ihr an Top-Raids nur vor Ort teilnehmen könnt. Per Fern-Raid ist das nicht möglich.



Welches Pokémon ist das? Regieleki ist ein legendäres Pokémon, das zum Typ Elektro gehört. Es feiert bei den Top-Raids sein Debüt in Pokémon GO. In seiner schillernden Form könnt ihr es bei den Top-Raids allerdings noch nicht fangen.

Wenn ihr Regieleki in dieser Jahreszeit fangen wollt, sind die Top-Raids am 9. April eure einzige Chance dafür.

Befristete Forschung: Wenn ihr bei einem Top-Raid mitmacht, könnt ihr außerdem an einer Befristeten Forschung teilnehmen. Für den Abschluss der Aufgaben werdet ihr mit Bonbons für Regirock, Regice und Registeel belohnt.

Werdet ihr am Sonntag bei den Top-Raids mitmachen oder seid ihr an den Feiertagen beschäftigt? Im April erwarten euch noch viele weitere Events bei Pokémon GO.