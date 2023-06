Pokémon GO: Rocket-Event verpasst? So werdet ihr „Frustration“ jetzt trotzdem noch los

Die Attacke Frustration konnte man im Rocket-Event bei Pokémon GO entfernen, nun blockiert sie wieder bessere Moves. Doch es gibt einen Umweg, wie ihr auch jetzt trotzdem eine starke Attacke kriegen könnt.

Das ist in Pokémon GO los: In Pokémon GO lief zuletzt eine sogenannte Rocket-Übernahme, in der ihr nicht nur zahlreichen Rüpeln und Bossen begegnen konntet, sondern auch die Attacke Frustration verlernen konntet.

Was ist Frustration in Pokémon GO? Jedes Crypto-Pokémon hat diese Attacke standardmäßig, wenn ihr es aus den Fängen eines Rocket-Mitglieds befreit. Leider ist diese Attacke nicht nur sehr schwach, sondern sie lässt sich in der Regel auch nicht entfernen – außer, ihr erlöst ein Crypto-Pokémon. Dann verliert es allerdings auch den Crypto-Angriffsbonus.

Um den Bonus zu behalten und die Attacke durch eine bessere zu ersetzen, braucht man Events wie die gerade abgelaufende Rocket-Übernahme. Dann darf man die Attacke per TM löschen und durch eine andere ersetzen. Diese Möglichkeit ist nun aber erstmal dahin, bis die nächste Rocket-Übernahme ansteht.

Doch auch außerhalb dieser Events gibt es einen Weg, eure besten Cryptos zumindest mit einer besseren Attacke auszurüsten.

So könnt ihr eine starke Attacke ohne Rocket-Übernahme bekommen

So könnt ihr eine Attacke hinzufügen: Außerhalb des Events ist es nicht möglich, Frustration wegzulernen, selbst mit einer Top-TM klappt das nicht. Doch ihr könnt einen kleinen Umweg gehen, um zumindest eine starke Attacke auf euer Monster zu bekommen.

Über die Option Neue Attacke lernen könnt ihr euren Monstern nämlich einfach eine zusätzliche Lade-Attacke beibringen – auch, wenn das Cryptos sind und sie Frustration beherrschen.

Dadurch verschwindet Frustration zwar nicht, doch ihr bekommt einen zweiten Attacken-Slot, den ihr dann per TM oder sogar Elite-TM beeinflussen könnt. In vielen Fällen reicht eine mächtige Lade-Attacke, um eure Monster zu einigen der besten Angreifern in Pokémon GO zu machen.

Beispiele dafür sind etwa das neue Crypto-Knakrack, doch weitere Kandidaten findet ihr hier: 16 Monster, bei denen sich Frustration verlernen lohnt.

Gibt es Nachteile? Ja, denn eine zweite Lade-Attacke freizuschalten kostet euch zum einen Bonbons des jeweiligen Monsters und zum anderen auch eine ordentliche Portion Sternenstaub – die Menge variiert je nach Monster, das ihr verwenden möchtet.

Vor allem kostet das Lernen neuer Attacken bei Cryptos auch mehr, als bei normalen Monstern. Ihr solltet euch also genau überlegen, ob ihr so schnell wie möglich eine Move-Änderung vornehmen möchtet, oder lieber wartet, bis das nächste Rocket-Event ansteht. Wann das der Fall ist, ist allerdings offen.

Übrigens: Wenn ihr eure Sammlung schnell nach Monstern durchsuchen möchtet, die Frustration beherrschen, gebt einfach @Frustration in die Pokémon-Suche ein.

Bei welchen Monstern habt ihr Frustration bereits entfernt? Erzählt es uns in den Kommentaren! Ansonsten steht in diesem Monat noch eine Rampenlicht-Stunde an – die Termine zeigen wir euch hier.