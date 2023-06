Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Juni 2023 und ihre Boni

Alle Rampenlicht-Stunden im Juni 2023 bei Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Pokémon, Boni und Zeiten und erklären, welche Shinys ihr finden könnt und ob sich die Events lohnen.

Was sind das für Events? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO um 18:00 Uhr eine Rampenlicht-Stunde. Diese Events dauern eine Stunde und sind bis 19:00 Uhr aktiv. Dabei steht dann immer ein Pokémon im Fokus, zusammen mit einem Bonus, der sich auf Sternenstaub, Bonbons oder Erfahrungspunkte auswirkt. Zu Beginn eines Monats legt Niantic die Kombination aus Pokémon und Bonus für den Monat fest.

In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Pokémon und Boni für die Rampenlicht-Stunden im Juni 2023.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunden im Juni 2023

Termin Pokémon & Boni 6. Juni Krabby*, Kabuto*, Krebscorps*, Scampisto* und Krabbox + 3x Fang-EP 13. Juni Bithora* und 2x Fang-Bonbons 20. Juni Sonnkern* und 2x Verschick-Bonbons 27. Juni Dodu* und 2x Entwicklungs-EP

Rampenlicht-Stunde am 6. Juni

Welches Pokémon? Bei der ersten Rampenlicht-Stunde im Juni erwarten euch gleich 5 Pokémon auf einmal. Das ist eine Besonderheit für diese Events, bei denen sonst immer nur ein Exemplar im Fokus steht. Ihr trefft Krabby, Kabuto, Krebscorps, Scampisto und Krabbox.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die dreifache Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Verschiedene Pokémon lohnen sich je nach Einsatz für euch:

Kingler, die Weiterentwicklung von Krabby, ist ein guter PvE-Angreifer. Allerdings auch eine Glaskanone

Kabutops, die Weiterentwicklung von Kabuto, ist nicht sonderlich stark

Krebutak, die Weiterentwicklung von Krebscorps, ist als PvE-Angreifer ganz okay. Aber es gibt viele stärkere Alternativen

Wummer, die Weiterentwicklung von Scampisto, ist nicht sonderlich stark

Krawell, die Weiterentwicklung von Krabbox, ist nicht sonderlich stark

Der dreifache EP-Bonus lohnt sich vor allem für die Spieler, die sich auf dem Weg zu Level 50 befinden.

Welche Shinys kann man fangen? Ihr könnt die Shinys von Krabby, Kabuto, Krebscorps und Scampisto fangen. Lediglich Krabbox hat noch keine schillernde Version in Pokémon GO.

Rampenlicht-Stunde am 13. Juni

Welches Pokémon? Bei der zweiten Rampenlicht-Stunde im Juni trefft ihr auf das Pokémon Bithora. Es stammt aus der sechsten Spielgeneration und kann sich zu Thanathora weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Thanathora spielt im PvP im unteren Mittelfeld der Superliga mit. In der Hyperliga schafft es der Angreifer immerhin ins obere Mittelfeld, hat aber viele stärkere Alternativen. Einen Must-Have-Angreifer findet ihr an diesem Termin nicht.

Kann man Shiny Bithora fangen? Ja, die schillernde Form von Bithora ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann mit Glück von euch gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 20. Juni

Welches Pokémon? Die dritte Rampenlicht-Stunde im Juni bringt euch viele Begegnungen mit Sonnkern. Das Pokémon stammt aus der zweiten Spielgeneration und gehört zum Typ Pflanze. Seine Weiterentwicklung ist Sonnflora.

Welche Boni sind aktiv? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Weder Sonnkern noch Sonnflora sind in Pokémon GO wichtige Angreifer. Ihr könnt die Stunde also vor allem wegen des Verschick-Bonus nutzen oder hofft auf eure Chance, Shinys zu finden.

Kann man Shiny Sonnkern fangen? Ja, die schillernde Form von Sonnkern ist bereits in Pokémon GO aktiv.

Rampenlicht-Stunde am 27. Juni

Welches Pokémon? Bei der vierten und letzten Rampenlicht-Stunde im Juni trefft ihr auf Dodu aus der ersten Spielgeneration.

Welche Boni sind aktiv? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge EP.

Für wen lohnt sich das? Weder Dodu noch die Weiterentwicklung Dodri sind relevante Angreifer in Pokémon GO. Nutzt die Stunde für den EP-Bonus beim Entwickeln oder hofft darauf, Shinys zu begegnen.

Kann man Shiny Sonnkern fangen? Ja, die schillernde Form von Dodu ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann mit Glück von euch gefangen werden.