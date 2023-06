Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Sonnkern und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 20. Juni, die Rampenlicht-Stunde mit Sonnkern. Dazu erhaltet ihr mehr Bonbons. Wir zeigen euch in der Übersicht alles zu Start, Shiny und Boni des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für die Dauer von 60 Minuten erscheint ein Pokémon deutlich häufiger in der Wildnis. Dazu gibt es einen Bonus, der sich auf Bonbons, EP oder Sternenstaub auswirken kann. Welche Kombination aus Pokémon und Bonus das ist, legt Niantic monatlich fest. Jeden Dienstag wird rotiert.

Heute trefft ihr auf das Pokémon Sonnkern aus der zweiten Spielgeneration. Seine Weiterentwicklung ist Sonnflora.

Rampenlicht-Stunde am 20. Juni

Wann ist Start? Wie jeden Dienstag startet auch heute die Rampenlicht-Stunde wieder um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Nahezu überall in der Wildnis werdet ihr auf das Pokémon Sonnkern treffen. Wenn ihr eure Spawns noch erhöhen wollt, könnt ihr dafür einen Rauch zünden.

Dazu erhaltet ihr für das Verschicken von Pokémon die doppelte Menge Bonbons. Das zählt für alle Pokémon, die ihr während der Event-Zeit verschickt.

Heute läuft die dritte Rampenlicht-Stunde im Juni 2023. Ein weiteres Event steht für euch in diesem Monat noch bevor. Was euch nächsten Dienstag erwartet, zeigen wir euch in der Übersicht:

Kann man Shiny Sonnkern fangen? Ja, ihr könnt in Pokémon GO schillernde Sonnkern finden und fangen. Wenn ihr Glück habt, fangt ihr so ein Exemplar heute bei der Rampenlicht-Stunde. Bedenkt aber, dass die Chancen dafür nicht erhöht sind.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Wer auf der Suche nach starken Angreifern ist, kann die Rampenlicht-Stunde heute getrost ignorieren. Weder Sonnkern noch Sonnflora sind Kämpfer, die ihr bei euren Raids oder im PvP benötigt.

Lohnenswert ist jedoch der Bonbon-Bonus. Wer mit einer vollen Sammlung unterwegs ist, kann diese während des Events aufräumen und Pokémon verschicken. Dafür gibt’s immerhin die doppelten Bonbons. Shiny-Jäger können ihr Glück herausfordern und auf ein Shiny-Sonnkern hoffen.

In den nächsten Tagen stehen noch ein paar spannende Termine an. Die Übersicht über alle Events im Juni 2023 bei Pokémon GO seht ihr hier.