Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Dodu und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 27. Juni, die Rampenlicht-Stunde mit Dodu. Dazu erhaltet ihr mehr Erfahrungspunkte. Wir zeigen euch in der Übersicht alles zu Start, Shiny und den Boni des Events.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO läuft jeden Dienstagabend eine Rampenlicht-Stunde, bei der ihr sehr häufig auf ein ausgewähltes Monster trefft. Dazu gibt es einen Bonus für EP, Sternenstaub oder Bonbons. Welche Kombination aus Pokémon und Bonus aktiv ist, ändert sich jede Woche. Die Entwickler legen das zum Anfang eines Monats fest.

Beim heutigen Event trefft ihr auf das Pokémon Dodu und erhaltet die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Rampenlicht-Stunde am 27. Juni

Wann ist Start? Wie jeden Dienstag beginnt die Rampenlicht-Stunde auch heute wieder um 18:00 Uhr. Für eine Stunde sind die Boni dann aktiv. Um 19:00 Uhr endet das Event.

Welche Boni gibt es? Während des Events werdet ihr nahezu überall in der Wildnis auf Dodu treffen. Das Pokémon wird spürbar häufiger im Spiel zu finden sein. Wenn ihr noch mehr Begegnungen mit dieser Spezies wünscht, könnt ihr einen Rauch zünden und noch weitere Exemplare anlocken.

Dazu erhaltet ihr für das Entwickeln von Pokémon die doppelte Menge Erfahrungspunkte. Wenn ich noch auf dem Weg zu Level 50 seid, kann sich das richtig für euch lohnen.

Heute läuft die vierte und damit auch die letzte Rampenlicht-Stunde im Juni 2023. Im Juli erwarten euch wieder vier neue Termine mit anderen Boni und Pokémon. In der Übersicht der Juli-Events seht ihr die nächsten Rampenlicht-Stunden:

Kann man Shiny Dodu fangen? Ja, die schillernde Form von Dodu könnt ihr in Pokémon GO finden und fangen. Allerdings sind die Chancen darauf heute bei der Rampenlicht-Stunde nicht erhöht. Ihr braucht also viel Glück, um ein Shiny Dodu zu finden.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Wenn ihr auf der Suche nach starken Angreifern seid, dann werdet ihr heute bei der Rampenlicht-Stunde nicht belohnt. Dodu ist kein guter Kämpfer und seine Weiterentwicklung Dodri auch nicht. Wer will, kann Pokémon entwickeln und sich dafür die höheren EP-Belohnungen sichern oder mit viel Glück auf Shinys hoffen.