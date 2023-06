Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Bithora und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 13. Juni, die Rampenlicht-Stunde mit Bithora. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles zu Start, Shinys und Boni des kurzen Events.

Was ist das für ein Event? Seit Jahren startet jeden Dienstagabend in Pokémon GO eine sogenannte Rampenlicht-Stunde. Für die Dauer von 60 Minuten steht ein Pokémon zusammen mit einem Bonus im Fokus. Welche Kombination aus Monster und Bonus das sind, legen die Entwickler Monat für Monat fest.

Bei der Rampenlicht-Stunde heute trefft ihr auf das Pokémon Bithora aus der sechsten Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Wasser und Gestein und kann sich zu Thanathora weiterentwickeln. In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Details zum Event.

Rampenlicht-Stunde am 13. Juni

Wann ist Start? Wie ihr das von diesen Events bereits kennt, geht es auch heute wieder um 18:00 Uhr los. Um 19:00 Uhr wird die Rampenlicht-Stunde dann zusammen mit ihren Boni wieder beendet.

Welche Boni gibt es? Fast an jedem Ort in der Wildnis werdet ihr während der Event-Zeit auf Bithora treffen. Wenn ihr noch mehr Begegnungen mit diesem Pokémon erzielen möchtet, könnt ihr Rauch aktivieren.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Bonbons. Das zählt übrigens für alle Pokémon, die ihr während des Events fangt. Nicht nur für Bithora.

Heute läuft die zweite Rampenlicht-Stunde im Juni 2023. Eine Übersicht über die zwei RL-Stunden, die diesen Monat noch anstehen, zeigen wir euch hier:

Kann man Shiny Bithora fangen? Ja, die schillernde Form von Bithora ist in Pokémon GO bereits aktiv und kann mit Glück von euch gefangen werden. Bedenkt aber, dass die Chancen auf Shinys während der Rampenlicht-Stunde nicht erhöht sind.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Mit Thanathora habt ihr im PvP einen Angreifer, der es ins untere Mittelfeld der Superliga schafft. In der Hyperliga spielt es sogar im oberen Mittelfeld mit. Allerdings gibt es viele Alternativen, die im Kampf stärker sind.

Bedenkt, dass sich der Fang-Bonbon-Bonus auch auf Raidbosse auswirkt, die ihr während des Events fangt. Auch bei dieser Aktivität erhaltet ihr die zusätzlichen Bonbons.

In den nächsten Wochen stehen noch einige spannende Termine an. Die Übersicht über alle Events im Juni 2023 bei Pokémon GO seht ihr hier.