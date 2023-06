Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit 5 Pokémon und dickem EP-Bonus

In Pokémon GO läuft heute, am 6. Juni, eine riesige Rampenlicht-Stunde. Im Fokus stehen dabei 5 Pokémon gleichzeitig. Wir zeigen euch alles zu Shinys, Start und den Boni des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde und stellt dabei ein ausgewähltes Pokémon in den Fokus. Welche Pokémon das sind, legt Niantic am Anfang eines Monats fest. Begleitet wird das von einem Bonus, der sich auf EP, Sternenstaub oder Bonbons auswirkt.

Bei der heutigen Rampenlicht-Stunde steht allerdings nicht nur ein Pokémon im Fokus, sondern gleich fünf Exemplare. Passend zum Start des Wasserfestivals sind das Krabby, Kabuto, Krebscorps, Scampisto und Krabbox. Wir zeigen euch hier die Details.

Rampenlicht-Stunde am 6. Juni mit Wasser-Pokémon

Wann ist Start? Wie ihr das schon von den Rampenlicht-Stunden gewohnt seid, geht es auch heute wieder um 18:00 Uhr los. Das Event ist für eine Stunde aktiv und endet dann um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Nahezu überall in der Wildnis werdet ihr auf Krabby, Kabuto, Krebscorps, Scampisto und Krabbox treffen. Normalerweise steht bei dieser Art der Events immer nur ein Pokémon im Fokus, doch heute sind es gleich fünf. Wenn ihr eure Spawns erhöhen wollt, könnt ihr zusätzlich einen Rauch zünden.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die dreifache Menge an Erfahrungspunkten. Typisch für die Rampenlicht-Stunden sind eigentlich nur doppelte Boni.

Das Event heute ist die erste Rampenlicht-Stunde im Juni. Euch erwarten in diesem Monat noch drei weitere Events dieses Typs:

Welche Shinys kann man fangen? Die schillernden Formen von Krabby, Kabuto, Krebscorps und Scampisto sind in Pokémon GO aktiv und können von euch gefangen werden. Nur von Krabbox ist die Shiny-Form noch nicht aktiviert und ihr könnt es nicht bei dem Event fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Das größte Potenzial der Pokémon findet ihr bei Kingler, wenn ihr es als Glaskanone im Raid einsetzen möchtet. Auch Krebutak kann ganz nützlich sein. Die Weiterentwicklungen der anderen Pokémon sind jedoch nicht sonderlich nennenswert.

Allerdings sollte man den großen EP-Bonus nicht außer Achtung lassen. Für Trainer auf dem Weg zu Level 50 könnte das ein starker Boost sein.