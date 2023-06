Pokémon GO startet morgen das Wasserfestival 2023 mit neuen Pokémon und Shiny

Das Wasserfestival 2023 steht vor der Tür von Pokémon GO. Zwei neue Pokémon werden aktiviert, eine Globale Herausforderung für euch gestartet und eine Befristete Forschung zum Verkauf geboten. Die Details und Boni zeigen wir euch hier.

Was ist das für ein Event? Die Wasser-Events finden jedes Jahr in Pokémon GO statt. Im letzten Jahr feierte das Pokémon Araqua zusammen mit seiner Weiterentwicklung Aranestro sein Debüt im Spiel. Auch in diesem Jahr soll es für euch neue Pokémon und spannende Inhalte geben.

Ein Sandburg-Pokémon erwartet euch diesmal zusammen mit seiner Weiterentwicklung beim Wasserfestival „Strandwoche“.

Wasser-Event – Start, Boni, Shinys, neue Pokémon und Forschung

Wann ist der Start? Das Wasserfestival beginnt am 6. Juni 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist bis Montag, dem 12. Juni, um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Die neuen Pokémon: Als neue Pokémon erwarten euch das Pokémon Sankabuh und seine Weiterentwicklung Colossand. Die Entwicklung zu Colossand kostet euch 50 Bonbons.

Sankabuh und Colossand

Welchen Bonus gibt es? Regen-Lockmodule halten doppelt so lange an.

Die globale Herausforderung: Im Eventzeitraum arbeiten Trainer auf der ganzen Welt zusammen an einer Herausforderung. Ziel ist, insgesamt 300 Millionen gute Würfe zu landen. Wird das Ziel erreicht, erhaltet ihr bis zum Ende des Events zusätzlich die folgenden Boni:

Zusätzliche Bonbons für gute, großartige und fabelhafte Würfe

Trainer ab Level 31 erhalten eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons, wenn sie ein Pokémon mit guten, großartigen oder fabelhaften Würfen fangen

Befristete Forschung für 5 €: Im Shop steht ein Ticket für etwa 5 € bereit, mit dem ihr für euch eine Befristete Forschung für das Event freischalten könnt. Erledigt ihr die Aufgaben darin, könnt ihr eine Surfer-Pose für euren Avatar und zusätzliche Begegnungen mit Event-Pokémon freischalten.

Neues Shiny: Zum ersten Mal könnt ihr in Pokémon GO Shiny Scampisto begegnen!

Pokémon in der Wildnis: Während des Events trefft ihr in der Wildnis häufiger auf Tentacha*, Muschas*, Krabby*, Alola-Kokowei*, Seeper*, Sterndu*, Marill*, Wingull*, Wailmer*, Seemops*, Finneon*, Lithomith*, Quabbel* und Scampisto*. Mit Glück trefft ihr auf Mantax* und Robball. Pokémon, die wir hier mit einem Stern (*) markieren, könnt ihr mit Glück als Shiny treffen.

Raids:

Schwierigkeit Raidbosse 1 Alola-Digda*

Hisui-Baldorfish

Kanivanha*

Barschwa*

Sankabuh 3 Turtok*

Garados*

Lapras mit Schal*

Mamolida* 5 Vesprit* (Europa, Naher Osten, Afrika, Indien)

Selfe* (Asien-Pazifik)

Tobutz* (Amerika und Grönland) Mega Mega-Sumpex

Pokémon bei Feldforschungen: Feldforschungen, die ihr während des Events erhaltet, können euch folgende Pokémon bringen: Lapras mit Schal*, Quabbel*, Bithora*, Scampisto* und Sankabuh. Außerdem könnt ihr Mega-Energie für Turtok und Sumpex erhalten.

In den nächsten Wochen gibt es im Spiel noch viele weitere Termine, bei denen Änderungen auf euch warten. Eine Übersicht mit allen Events in Pokémon GO im Juni 2023 zeigen wir euch hier.

Auf welchen Inhalt freut ihr euch am meisten?