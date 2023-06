Pokémon GO: Forschung Wasserfestival Strandwoche für 5 € – Alle Inhalte

Für 5 € könnt ihr in Pokémon GO eine Befristete Forschung für das Wasserfestival Strandwoche kaufen. In der Übersicht zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnungen.

Was ist das für eine Forschung? Jährlich startet in Pokémon GO das Wasserfestival und bringt euch Inhalte wie neue Pokémon ins Spiel. Beim diesjährigen Event habt ihr die Möglichkeit, für knapp 5 € eine Befristete Forschung zu erwerben. Die Forschung bringt euch eine Surfer-Pose, zwei Pokémon-Begegnungen und ein paar Items wie Bälle und Beeren.

Mit unserer Übersicht über alle Aufgaben und Belohnungen könnt ihr leicht entscheiden, ob sich der Kauf des Tickets für euch lohnt oder nicht.

Wasserfestival: Befristete Forschung 1/2

Aufgabe Belohnung Fange 10 Wasser-Pokémon 1.000 Sternenstaub Lande 5 gute Würfe 10 PokéBälle Verschicke 5 Pokémon 5 Superbälle Nutze 5 Beeren zum Fangen von Pokémon 10 Himmihbeeren

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben erfolgreich gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Sternenstaub, eine Begegnung mit Scampisto und 1.000 Erfahrungspunkte.

Wasserfestival: Befristete Forschung 2/2

Aufgabe Belohnung Fange 15 Wasser-Pokémon 1.000 Sternenstaub Lande 5 großartige Würfe 15 PokéBälle Verschicke 10 Pokémon 10 Superbälle Nutze 10 Beeren zum Fangen von Pokémon 5 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben erfolgreich gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt habt, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Surfer-Pose für euren Avatar und eine Begegnung mit Sankabuh.

Bei der Avatarpose tut euer Charakter so, als würde er auf einem unsichtbaren Surfbrett surfen. Dabei wackelt er, hält mit den Armen die Balance und geht zwischendurch auch in die Knie.

Zu den weiteren Boni des Events gehören veränderte Raidbosse, Pokémon-Begegnungen mit den Event-Monstern in Feldforschungen und auch veränderte Spawns in der Wildnis. Begleitet wird das Ganze zum Start von einer weltweiten Herausforderung, die euch Bonbon-Boni freischalten kann.

Eine Übersicht mit allen Inhalten des Wasserfestivals: Strandwoche zeigen wir euch hier.