Pokémon GO: Glückspilz schafft in 15 Minuten gleich 2 Mal das, woran wir Pechvögel seit Monaten verzweifeln

Seid ihr schonmal einem Galar-Vogel in Pokémon GO begegnet, oder habt einen gefangen? Das ist gar nicht mal so einfach. Ein Trainer hingegen konnte sich dafür gleich doppelt freuen.

Was sind Galar-Vögel? Die drei legendären Galar-Vögel sind besondere Versionen von Arktos, Zapdos und Lavados. Die trifft man in Pokémon GO nur an, wenn man den täglichen Abenteuerrauch verwendet – ein Item, das einem 15 Minuten lang besondere Spawns verschafft, wenn man sich bewegt.

Allerdings ist die Begegnung nicht garantiert, im Gegenteil. Die Vögel zeichnen sich eigentlich durch drei Dinge aus:

Sie sind nur sehr, sehr selten anzutreffen. Auch mit dem Abenteuerrauch.

Trifft man sie, haben sie eine extrem niedrige Fangrate. Sie bleiben also wahrscheinlich nicht im ersten Ball, den ihr werft.

Und drittens haben sie eine extrem hohe Fluchtrate. Das bedeutet: Bleiben sie nicht im Ball, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie direkt abhauen.

Durch diese Umstände sind die Galar-Vögel zu einem der seltensten Fänge geworden, seit sie im Sommer 2022 eingeführt wurden. Bis heute schreiben Spieler immer wieder, dass sie immer noch keine haben, teilweise haben sie sie noch nicht mal angetroffen.

Bei einem Trainer ging das aber nun in eine ganz andere Richtung.

Trainer schnappt sich gleich 2 Galar-Vögel auf einen Schlag – Spieler können es kaum fassen

Das beschreibt ein Trainer: Im Pokémon-GO-Subreddit meldete sich ein User und zeigt dort seine Ausbeute aus dem täglichen Abenteuerrauch. Da drin enthalten: Gleich zwei erfolgreich gefangene Galar-Vögel, Zapdos und Arktos.

Der Trainer schreibt von den “glücklichsten 15 Minuten” und erklärt auch, es eigentlich gar nicht darauf abgesehen zu haben. Allein die Chance, beide auf einen Schlag zu sehen, sei niedrig, dann aber auch noch beide zu erwischen, ist heftig.

Wobei der User sich die Möglichkeiten etwas besser gemacht hat, denn das Zapdos fing er mit dem Meisterball – obwohl er das eigentlich gar nicht wollte: “Ich war etwas traurig, weil ich hatte schon ein Zapdos und wollte deshalb den Meisterball nicht für noch eins verwenden, aber mein Sohn hat mich angefleht, lol”, schreibt er dazu.

Dann tauchte aber plötzlich auch noch Arktos auf: “Ich dachte ‘das muss ein Witz sein, ich hätte warten sollen’, aber dann hab ich es irgendwie gefangen. Nun muss ich Zapdos noch für ein Lavados eintauschen, dann hab ich das Trio.”

Das sagen andere Trainer: In den Kommentaren können andere Spieler es kaum glauben, was der Trainer da gefangen hat.

“Einer der größten Flexes, die ich hier je gesehen habe”, schreibt ein Trainer (via reddit).

Ein anderer schreibt, der Trainer hätte mehr Galar-Vögel in 15 Minuten gefangen, als er überhaupt: “Ich hab keine Galar-Vögel” (via reddit).

“Musste zwei Mal schauen um sicherzugehen, dass du nicht gleich das ganze Trio in einem Versuch gefangen hast. Du hast vermutlich trotzdem dein ganzes Glück für den nächsten Monat verbrannt” (via reddit).

“Wie zum Teufel sehen Leute mehrere Vögel bei nur einem Abenteuerrauch?” fragt ein anderer (via reddit).

“Oh man, Leute flexen mit ihren Vogel-Fängen und ich Pechvogel habe immer noch keinen gesehen” (via reddit).

Wie ist denn bei euch der aktuelle Galar-Vogel-Stand? Konntet ihr sie schon schnappen, oder habt ihr sie immer noch nicht nicht? Und würdet ihr einen Meisterball für sie verwenden, wenn bei euch eines auftaucht? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Damit ihr auch in den kommenden Wochen nichts verpasst, solltet ihr die wichtigsten Termine im Spiel auf dem Schirm haben. Hier findet ihr alle Events im Juni 2023 bei Pokémon GO.