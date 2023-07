Pokémon GO: Die 18 stärksten Crypto-Pokémon für Raids

In Pokémon GO könnt ihr mit Crypto-Pokémon viel Schaden anrichten. Doch welche sind die besten? Wir zeigen euch den jeweils stärksten Raid-Angreifer nach Typ.

Was macht Cryptos stark? Die Crypto-Pokémon bekommt ihr, wenn ihr Rüpel oder Anführer von Team Rocket herausfordert, oder indem ihr Crypto-Raids abschließt.

Das Besondere: Diese Monster haben einen 20-Prozent-Angriffsbonus gegenüber ihrer normalen Variante, der allerdings auch mit einem Nerf der Verteidigungswerte daherkommt.

Das bedeutet: Sie schlagen hart zu, können aber nicht ganz so viel einstecken. Zudem beherrscht jedes Crypto-Monster standardmäßig die nutzlose Attacke “Frustration”. Die müsst ihr loswerden und durch einen besseren Move ersetzen.

Das geht entweder bei Rocket-Events, oder über einen Umweg mithilfe einer zweiten Attacke.

Mit den richtigen Attacken können die Crypto-Monster allerdings zu den besten Angreifern in Pokémon GO zählen. Das wiederum kann in Raids sehr nützlich sein.

Wir stellen euch das jeweils beste Crypto nach Typ hier einmal vor.

Cryptos kriegt ihr von den Rockets:

Die besten Crypto-Pokémon pro Typ

Wie kommt die Liste zustande? In dieser Liste zeigen wir euch den jeweils stärksten Crypto-Raid-Angreifer pro Typ mithilfe von Berechnungen der Plattform “Gamepress.gg”. Einbezogen werden sowohl der Schaden, als auch das Durchhaltevermögen der Monster.

Bedenkt: Das Crypto muss nicht der beste Angreifer seines Typs sein. Wird es durch andere Monster übertroffen, erwähnen wir dies hier.

Psycho – Crypto-Mewtu

Keine Überraschung hier, Crypto-Mewtu ist sowieso ganz oben in der Angreifer-Liste in Pokémon GO und damit auch beim Psycho-Typ eine Top-Wahl. Ist gerade nicht im Spiel zu finden, war aber schon über Giovanni und Crypto-Raids zu bekommen.

Moveset: Konfusion und Psychostoß

Stahl – Crypto-Metagross

Und auch hier keine Überraschung: Crypto-Metagross ist übergreifend schon einer der Top-Angreifer und dominiert so auch den Stahl-Typen.

Attacken: Patronenhieb und Sternenhieb

Unlicht – Crypto-Despotar

Die Move-Änderung bei Despotar hat den alten Favoriten nochmal stark verbessert, Crypto-Despotar ist jetzt auf Rang 1 aller Unlicht-Angreifer. Entscheidend dafür: Die Attacke Wirbler.

Moveset: Biss und Wirbler

Gestein – Crypto-Despotar

Noch ein Doppler: Despotar ist nicht nur als Unlicht-, sondern auch als Gesteins-Angreifer die Top-Crypto-Wahl. Setzt hier auf entsprechende Attacken. Übertroffen wird es aber noch von Mega-Aerodactyl und Rameidon.

Moveset: Katapult und Steinkante

Drache – Crypto-Brutalanda

Auch bei den Drachen ist ein Crypto auf Platz 1 aller Angreifer: Crypto-Brutalanda ist sogar noch etwas mächtiger, als die eigene Mega-Variante. Kurz dahinter tauchen auch schon Crypto-Dragoran und -Knakrack auf.

Moveset: Drachenrute und Wutanfall

Boden – Crypto-Mamutel

Im Boden-Typ liefern sich Crypto-Mamutel und -Knakrack ein sehr enges Rennen um den Titel als bestes Crypto, den Mamutel nach aktuellem Stand wohl knapp für sich entscheidet. Ganz oben in der Liste steht noch Proto-Groudon.

Moveset: Lehmschelle und Pferdestärke

Eis – Crypto-Mamutel

Auch im Eis-Bereich ist Crypto-Mamutel vorne, hier sogar die unbestrittene Nummer eins inklusive der Nicht-Cryptos. Eine Moveset-Änderung gegenüber Boden ist nötig.

Moveset: Pulverschnee und Lawine

Kampf – Crypto-Machomei

Machomei ist und bleibt ein Klassiker, gerade in der Crypto-Variante. An ihm ziehen beim Kampf-Typ derzeit nur Terrakium und Mega-Lohgock vorbei.

Moveset: Konter und Wuchtschlag

Elektro – Crypto-Raikou

Crypto-Raikou ist der zweitbeste Elektro-Angreifer hinter Mega-Voltenso, ist aber aktuell nicht zu bekommen. Es war eine Zeit lang über Giovanni zu bekommen. Ob und wann es zurückkehrt, ist unsicher.

Moveset: Donnerschock und Stromstoß

Fee – Crypto-Guardevoir

Guardevoir ist im Feen-Bereich das Maß aller Dinge. Die Crypto-Version liegt auf Platz 2 der besten Angreifer des Typs, nur noch übertroffen von Mega-Guardevoir.

Moveset: Charme und Zauberschein

Käfer – Crypto-Pinsir

Crypto-Pinsir ist das aktuell stärkste Rocket-Monster im Käfer-Bereich, Crypto-Scherox ist aber nah dran. Es wird aber von anderen Käfern, wie Schabelle oder dem seltenen Ramoth übertroffen, auch Mega-Entwicklungen ziehen an ihm vorbei. Insgesamt ist Käfer aber auch nicht besonders nützlich in Raids.

Moveset: Käferbiss und Kreuzschere

Feuer – Crypto-Lavados

Crypto-Lavados zählt zu den Legendären Pokémon und war bei Giovanni zu bekommen. Aktuell ist es nicht zu bekommen, doch nachdem Crypto-Arktos zuletzt in den Crypto-Raids war, wäre es zumindest denkbar, dass Lavados irgendwann nachrückt. Es wird aber noch von Monstern wie Reshiram, Mega-Glurak und Mega-Lohgock übertroffen.

Moveset: Feuerwirbel und Hitzekoller

Flug – Crypto-Lavados

Tatsache, auch hier ist Crypto-Lavados das beste Crypto, und gleichzeitig auch die Nummer 1 der Flug-Angreifer. Nur das Moveset müsst ihr eben anpassen.

Moveset: Flügelschlag und Himmelsfeger

Geist – Crypto-Banette

Bei den Cryptos liegt Banette im Geistbereich vorne. Allerdings sind diverse andere Monster stärker, etwa Gengar, Mega-Gengar, Skelabra, Giratina und Hoopa.

Moveset: Dunkelklaue und Spukball

Wasser – Crypto-Sumpex

Crypto-Sumpex ist in der PvP-Liga extrem beliebt, hat aber auch in Raids die Möglichkeit, viel Schaden anzurichten, wenn der Gegner anfällig für Wasser ist. Übertroffen nur durch Mega-Entwicklungen für Turtok und sich selbst, oder Proto-Kyogre.

Moveset: Aquaknarre und Aquahaubitze

Pflanze – Crypto-Tangoloss

Ein Monster, das man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, ist Crypto-Tangoloss. Das spielt bei den besten Gras-Angreifern gut mit, wird nur noch von Mega-Bisaflor und Mega-Gewaldro sowie der Ultrabestie Katagami übertroffen. Eine gute Option.

Attacke: Rasierblatt und Flora-Statue

Gift – Crypto-Sarzenia

Mit den richtigen Attacken ist Crypto-Sarzenia ein guter Gift-Angreifer, wird aber von Mega-Gengar, -Bibor und Anego übertroffen. Insgesamt ist Gift aber auch eher ein unwichtiger Typ für Raids.

Moveset: Säure und Matschbombe

Normal – Crypto-Porygon-Z

Porygon Z nimmt den Top-Spot ein, ist aber vernachlässigbar. Mit Normal-Typen seid ihr in Raids in der Regel schlecht beraten.

Moveset: Zielschuss und Triplette

Welche Monster setzt ihr am liebsten in Raids ein? Erzählt es uns in den Kommentaren! Ihr seid eher im PvP unterwegs? Dann findet ihr hier Tipps für die Kampfliga in Pokémon GO.