Pokémon GO: Befristete Forschung zum 7. Jubiläum – Alle Belohnungen des Tickets

In Pokémon GO könnt ihr für 2,50 € ein Ticket für eine Befristete Forschung zum 7. Geburtstag kaufen. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen.

Was ist das für eine Forschung? Pokémon GO wird sieben Jahre alt und feiert das mit einem Event. Wer will, kann sich für etwa 2,50 € im Shop eine Befristete Forschung kaufen. Die schaltet weitere Aufgaben und Belohnungen für euch frei.

In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Inhalte dieser Forschung. So könnt ihr leichter entscheiden, ob sich der Kauf für euch lohnt und wisst, was sich hinter den einzelnen Aufgaben versteckt. Die Forschung ist vom 6. Juli um 10:00 Uhr bis zum 12. Juli um 20:00 Uhr aktiv.

Party zum 7. Jubiläum Forschung

Aufgabe Belohnung Fange 77 Pokémon 1 Brutmaschine Nutze 77 Beeren beim Fangen von Pokémon 1 Rocket-Radar Brüte 7 Eier aus 1 Glücks-Ei Verdiene 7 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel 1 Knursp Entwickle 7 Pokémon 1 Rauch Verdiene 7.777 Erfahrungspunkte 1 Premium-Raid-Pass Verdiene 7.777 Sternenstaub 1 Sternenstück

Welchem Wert entspricht das? Würde man die Items, die es aus der Forschung zur Belohnung gibt, im Shop kaufen, müsste man dafür folgendes bezahlen:

Brutmaschine: 150 Münzen

Rocket-Radar: 200 Münzen

Glücks-Ei: 80 Münzen

Knursp: 100 Münzen

Rauch: 40 Münzen

Premium-Raid-Pass: 100 Münzen

Sternenstück: 100 Münzen

Insgesamt ergibt das einen Wert von 770 Münzen, was ungefähr 7,70 € entspricht. Wenn ihr die Items also sowieso kaufen wolltet und ihr in den nächsten Tagen die Forschung abschließen könnt, dann würdet ihr durch den Kauf des Tickets Geld sparen.

Wie gefällt euch die neue Forschung zum Jubiläums-Event? Seid ihr mit den Aufgaben und Belohnungen zufrieden und holt euch das Ticket? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

