Pokémon GO: Pfad wählen für „Erkunden, Fangen oder Kampf“ – Alle Unterschiede & Belohnungen

Die erste Evergreen-Woche startet in Pokémon GO. Hier müsst ihr einen Pfad wählen, der euch einen Bonus für die nächsten Tage bringt.

Was ist eine Evergreen-Woche? Im Mai 2026 testet Pokémon GO die sogenannten Evergreen-Wochen. Dabei handelt es sich um eine kostenlose, befristete Forschung, die in Zeiten stattfindet, in denen es keine Events im Spiel gibt. Hier müsst ihr euch für einen Pfad entscheiden. Je nachdem, welchen ihr wählt, erhaltet ihr unterschiedliche Aufgaben und Belohnungen.

Die erste Evergreen-Woche startet am Dienstag, dem 5. Mai 2026 um 10:00 Uhr in Pokémon GO. Dabei habt ihr die Wahl zwischen den Pfaden Erkunden, Fangen und Kampf. Ihr habt bis Dienstag, dem 12. Mai 2026 um 20:00 Uhr Zeit, um die Aufgaben zu lösen, die Belohnungen einzusammeln und den Bonus zu genießen.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Erkunden – Schritt 1/1

Aufgabe Belohnung Erkunde 5 km 10 Superbälle Drehe 50 PokéStops 10 Hyperbälle

Stufenbelohnung: Habt ihr beide Aufgaben erledigt, dann erhaltet ihr zusätzlich 3 Sananabeeren sowie 5 Sonderbonbons.

Bonus: Entscheidet ihr euch für diesen Pfad, dann erhaltet ihr bis zum Ende der Evergreen-Woche die 5-fache Menge an Erfahrungspunkten beim Drehen von PokéStops.

Fangen – Schritt 1/1

Aufgabe Belohnung Erziele 15 fabelhafte Würfe 10 Superbälle Erziele 50 Curveball-Würfe 10 Hyperbälle

Stufenbelohnung: Auch für diesen Pfad erhaltet ihr 3 Sananabeeren und 5 Sonderbonbons.

Bonus: Beim Fangen-Pfad bekommt ihr als Bonus die 1,5-fache Menge an Erfahrungspunkten, wenn ihr Monster mit guten, großartigen oder fabelhaften Würfen fangt.

Kampf – Schritt 1/1

Aufgabe Belohnung Gewinne 5 Raids 10 Superbälle Benutze 25 sehr effektive Lade-Attacken 10 Hyperbälle

Stufenbelohnung: Der Kampf-Pfad bringt euch ebenfalls als zusätzliche Belohnung 3 Sananabeeren sowie 5 Sonderbonbons.

Bonus: In diesem Pfad wartet ebenfalls ein Erfahrungspunkte-Bonus auf euch. Erledigt ihr nach Beendigung der Aufgaben Raids, dann erhaltet ihr hier jeweils 5.000 zusätzliche Erfahrungspunkte.

Da die Item-Belohnungen in jedem Pfad identisch sind, solltet ihr also vor der Wahl des Pfades überlegen, ob ihr mehr erkundet, fangt oder kämpft, um eure Entscheidung abhängig vom Bonus zu machen. So könnt ihr im besten Fall einige zusätzliche Erfahrungspunkte ergattern.

Auch wenn die nächsten Tage in Pokémon GO im Fokus der Evergreen-Woche stehen, so finden dennoch am Wochenende und in den kommenden Tagen im Mai natürlich wieder Events im Spiel statt. Auch Raids und Dyna-Monster sind, wie gewohnt, Teil des Monats: alle Events im Mai 2026 in Pokémon GO.