Pokémon GO testet neuen Inhalt, Trainer sehen es als „das Ende von PoGO“

In Pokémon GO wird in den kommenden Wochen eine neue Änderung getestet. Die Ankündigung sorgt bereits jetzt für einige kritische Stimmen in der Community.

Events sind in Pokémon GO kaum wegzudenken. Immer wieder gibt es Inhalte im Spiel, die zeitlich begrenzt ablaufen und euch mit Monstern, Raids oder Boni versorgen.

Während es im Mai vergleichsweise wenig Events gibt, möchte Niantic genau für diese ruhigen Phasen eine neue Änderung im Spiel testen und euch damit motivieren, auch außerhalb von Events zu spielen.

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Event für Zeiten ohne Events

Was ist das für eine Änderung? Bei der Änderung handelt es sich um die Einführung der sogenannten „Evergreen-Wochen“. Diese soll im Mai im Spiel getestet werden. Die Ankündigung für die Änderung wurde den Community-Ambassadors des Spiels per Campfire mitgeteilt. Dabei soll es in Zeiten, in denen kein Event stattfindet, eine befristete, verzweigte Forschung für euch geben.

Hier müsst ihr euch für einen von 3 Pfaden entscheiden: Erkundung, Können oder Kampf. In jedem Pfad müsst ihr andere Aufgaben erledigen und könnt bis zum Ende der Woche von einem Bonus profitieren, der abhängig vom gewählten Pfad ist:

Erkundung: mehr Erfahrungspunkte durch PokéStops

Können: zusätzliche Fang-Bonbons bei guten, großartigen oder fabelhaften Würfen

Kampf: mehr Erfahrungspunkte durch Raids

Wann genau die erste Evergreen-Woche startet, ist nicht offiziell bekannt. Es könnte jedoch bereits am Dienstag, dem 5. Mai 2026 den ersten Test mit dieser Änderung geben, da in dieser Woche, bis auf den Community Day am Wochenende, keine Events stattfinden.

Was sagt die Community dazu? Auf Reddit wird diese Änderung nicht unbedingt positiv aufgenommen. Während einige Trainer sich lieber wieder alte Inhalte wie die Rampenlicht-Stunden wünschen, gibt es auch noch kritischere Kommentare dazu.

„Wow, die wollen das Spiel also wirklich schon weniger als ein Jahr, nachdem sie die vollständigen Eigentumsrechte übernommen haben, in den Wartungsmodus versetzen – unglaublich“, schreibt Efreet0

„Das klingt, als könnte dies der Anfang vom Ende von Pogo sein“, meint Federal_Command_9094

„Das mag vielleicht etwas pessimistisch von mir sein, aber ich habe das Gefühl, dass das nur eine weitere Ausrede ist, um weniger Inhalte zu produzieren“, lautet der Kommentar von SunChemical69

„Ich brauche XP nicht, und Bonbons sind nur manchmal von Bedeutung. Ich wünschte, sie würden Sternenstaub-Belohnungen einbauen, davon können wir immer mehr gebrauchen“, wünscht sich Single-Fill5065

Was haltet ihr von dieser Änderung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events es überhaupt im aktuellen Monat gibt, welche Inhalte sie mitbringen und wann sie stattfinden, dann schaut euch gerne unsere Übersicht an mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.