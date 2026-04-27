Pokémon GO schenkt euch 400 kostenlose Münzen im Mai, aber ihr müsst fleißig spielen

In Pokémon GO gibt es demnächst wieder kostenlose Münzen für euch. Dafür müsst ihr jedoch etwas fleißig sein.

Pokémon GO bietet seit einiger Zeit jeden Monat sowie zu Events den GO-Pass. Dies ist eine Art Battle-Pass, den es jeweils in einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Variante gibt.

Hier könnt ihr durch verschiedene Aktivitäten Punkte sammeln, dadurch im Rang aufsteigen und dafür Belohnungen erhalten. Im Mai gibt es dabei wieder eine ganz besondere Belohnung: die heißbegehrten PokéMünzen.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Laufen, fangen, kämpfen

Wann läuft der GO-Pass? Der GO-Pass im Monat Mai startet am Dienstag, dem 5. Mai 2026 um 10:00 Uhr. Er ist bis Dienstag, dem 2. Juni 2026 um 10:00 Uhr aktiv.

Welche Belohnungen gibt es? In der kostenlosen Variante des Passes könnt ihr insgesamt 400 Münzen erhalten. Außerdem gibt es noch eine Begegnung mit Suicune, Sternenstaub, Erfahrungspunkte, Dyna-Partikel sowie weitere Belohnungen.

Die kostenpflichtige Ausgabe bringt euch, zusätzlich zu den Belohnungen vom kostenlosen Pass, bis zu 1.000 zusätzliche Münzen, eine Super-Brutmaschine sowie einige zusätzliche Belohnungen.

Zudem gibt es verschiedene Ränge, die ihr im Pass erreichen könnt. Dadurch schaltet ihr Boni frei, die bis zum Ende des Passes aktiv sind. Die Boni sind die folgenden:

Rang 1 (Stufe 25) bis zu 40 Geschenke pro Tag können geöffnet werden (50 beim GO-Pass-Deluxe) bis zu 125 Geschenke pro Tag können erhalten werden (150 beim GO-Pass-Deluxe) bis zu 10 zusätzliche Geschenke können im Beutel aufbewahrt werden (20 beim GO-Pass-Deluxe)

Rang 2 (Stufe 50) doppelte Wirkdauer für den täglichen Abenteuerrauch

Rang 3 (Stufe 75) das Ausbrüten von Eiern bringt mehr Sternenstaub sowie Erfahrungspunkte



Wie erhalte ich die Münzen? Die Münzen sind auf verschiedenen Stufen vom GO-Pass zu erhalten. Ihr bekommt sie also nicht in einem Rutsch, sondern müsst fleißig Level im Pass aufsteigen.

Es gibt verschiedene Aktivitäten, um euer Level zu erhöhen. Dazu gehören das Fangen von Monstern, das Ausbrüten von Eiern sowie die Erledigung von Raids. Zusätzlich gibt es wechselnde Aufgaben, die euch weitere Punkte bringen. Welche Aktivität euch wie viele Punkte bringt, könnt ihr im Spiel beim GO-Pass selbst direkt erfahren.

Zudem seht ihr hier auch euer tägliches Limit an Punkten. Habt ihr dieses erreicht, könnt ihr durch die Aktivitäten keine weiteren Punkte an dem Tag erhalten. Die Aufgaben geben euch weiterhin Punkte.

In der Zeit von Samstag, dem 30. Mai 2026 um 0:00 Uhr bis Sonntag, dem 31. Mai 2026 um 23:59 Uhr ist das Limit für die Punkte aufgehoben. In der Zeit könnt ihr also unbegrenzt viele Punkte durch Aktivitäten erhalten.

Der April nähert sich in großen Schritten dem Ende. Doch auch im kommenden Monat warten wieder unterschiedliche Inhalte wie Events, Raids und Dyna-Bosse auf euch im Spiel. Welche das sind und wann sie aktiv sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.