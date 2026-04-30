In Pokémon GO haben die Rocket-Bosse neue Monster – Welches lohnt sich?

Pokémon GO steht im Zeichen der Rocket-Übernahme. Gegen wen sollte man jetzt kämpfen – Sierra, Arlo, Cliff oder Giovanni?

In Pokémon GO hat das Event Stählerner Entschluss eine Änderung bei Team GO Rocket gebracht. Die Schufte übernehmen jetzt das Spiel und tauchen an zahlreichen PokéStops auf. Darüber hinaus haben sie neue Pokémon dabei, die befreit werden wollen.

Und das gilt auch für die Bosse:

Giovanni setzt Crypto-Demeteros ein

Sierra kämpft jetzt mit Crypto-Zwirrlicht

Arlo bringt Crypto-Tannza

Cliff setzt auf Crypto-Relaxo

Diese Pokémon sind somit auch die Belohnung, die ihr für den Kampf erhaltet. Welche lohnen sich am meisten? Wir schauen uns die Monster einmal im Einzelnen an.

Video starten Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren Autoplay

Lohnt sich Giovanni mit Crypto-Demeteros?

Crypto-Demeteros in der Inkarnationsform ist ein Pokémon, das ihr am ehesten als Kämpfer in Raids oder Arenen einsetzen wollt. Es steigt in seiner Crypto-Form zu einem Top-Angreifer vom Typ Boden auf. Geschlagen wird es nur noch von Pokémon wie Crypto-Groudon, Proto-Groudon oder den Knakrack-Sonderformen.

Im PvP könnt ihr insgesamt eher auf Demeteros verzichten.

Nicht zu unterschätzen ist der Sammlerfaktor: Demeteros ist ein legendäres Pokémon und damit sowieso interessant für Spieler, die ihren Pokédex füllen wollen.

Die Konter gegen Giovanni findet ihr hier.

Lohnt sich Sierra mit Crypto-Zwirrlicht?

Zwirrlicht kann sich über Zwirrklop zu Zwirrfinst entwickeln. Machen wir es kurz: Das Geist-Pokémon ist keine besonders spannende Wahl, wenn es einem um schlagkräftige Monster geht. Weder im PvP, noch im PvE hat es viel zu bieten – egal, in welcher Entwicklungsstufe es sich befindet.

Die Konter gegen Sierra findet ihr hier.

Lohnt sich Arlo mit Crypto-Tannza?

Crypto-Tannza entwickelt sich zu Forstellka weiter. Auch dieses Pokémon ist in Arenen oder Raids nicht gerade brauchbar und damit im PvE uninteressant.

Im PvP hingegen ist Forstellka eine sehr gute Wahl, wenn ihr in der Superliga kämpft. Hier könntet ihr euch also ein gutes Exemplar für die Kampfliga sichern.

Die Konter gegen Arlo findet ihr hier.

Lohnt sich Cliff mit Crypto-Relaxo?

Relaxo ist ein Pokémon, das viel aushält und kann euch im Kampf ziemlich auf die Nerven gehen. Darauf solltet ihr euch schonmal einstellen, wenn ihr Cliff herausfordert.

Gleichzeitig ist Relaxo kein besonders gutes Pokémon, wenn ihr es im PvP oder PvE einsetzen möchtet. Am ehesten lohnt es sich, Relaxo als Verteidiger in Arenen einzusetzen.

Allerdings ist Relaxo generell ein Klassiker und Fan-Favorit. Für viele dürfte es also trotzdem interessant sein.

Die Konter gegen Cliff findet ihr hier.

Die Rocket-Übernahme bildet den Abschluss des Aprils. Doch der neue Monat steht bereits in den Startlöchern: Der Mai beginnt und bringt neue Termine mit zu Pokémon GO. Zuerst steht alles noch im Zeichen von Team Rocket, doch das wird sich schon wenige Tage später ändern. Alles, was im neuen Monat läuft, lest ihr hier: Alle Events bei Pokémon GO im Mai 2026.