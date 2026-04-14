Trainer freuen sich auf den nächsten Community Day in Pokémon GO, obwohl das Monster nicht mal stark ist

Der nächste Community Day in Pokémon GO wurde angekündigt. Und der sorgt bei Trainern für Freude, obwohl das Monster eigentlich ziemlich schwach ist.

Erst am letzten Wochenende fand in Pokémon GO der Community Day mit Forgita statt, der bei vielen Trainern für Freude gesorgt haben dürfte. Forgita war bis zum Community Day vergleichsweise schwer im Spiel zu erhalten und brachte auch noch eine starke PvP-Attacke mit.

Nun wurde bereits der nächste Community Day angekündigt. Er findet am Samstag, dem 9. Mai 2026, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. Diesmal steht ein Monster im Mittelpunkt, das ihr wahrscheinlich schon sehr oft selbst gefangen habt – die Community freut sich dennoch.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Normales Monster, Boden-Attacke, schönes Shiny

Was ist das für ein Monster? Bei dem Monster des nächsten Community Days handelt es sich um Ferkuli. Das Monster stammt aus der 9. Generation und besitzt den Typen Normal. Mit Fragrunz besitzt es außerdem eine Entwicklung, die abhängig vom Geschlecht einige optische Unterschiede mitbringt.

Entwickelt ihr innerhalb des Events oder bis zu 4 Stunden danach Ferkuli zu Fragrunz, dann lernt es die exklusive Sofort-Attacke Lehmschelle.

Zudem sind beim Event auch bekannte Boni dabei wie unter anderem eine stark erhöhte Shiny-Chance, doppelte Fang-Bonbons, eine erhöhte Wirkdauer von Rauch und Lockmodulen sowie zusätzlich eine stark reduzierte Distanz zum Ausbrüten von Eiern (1/4).

Warum sorgt das Monster für Freude? Obwohl es sich bei Ferkuli und Fragrunz um keine Monster handelt, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören, löst die Ankündigung bei Reddit trotzdem viel positive Resonanz aus.

Der erste Grund liegt in der Sofort-Attacke. Dadurch könnten die Monster zumindest zum Teil einen Boost im Einsatz der Kampfligen erhalten.

Wesentlich größer ist jedoch die Freude auf die Shiny-Variante des Monsters, die ihr bei einem Community Day mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erhalten könnt, wenn ihr das Event nutzt.

Wie die Shiny-Varianten aussehen, zeigt User krispyboiz in dem passenden Beitrag auf Reddit in einem Kommentar:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was sagt die Community? Während einige Trainer vom Monster selbst enttäuscht sind, gibt es viele, die sich über die hübschen Shinys freuen. Einige der Kommentare dazu auf Reddit lauten:

„Was für ein Langweiler. Da passe ich lieber“, meint phillypokego.

„Da ich schon über 1100 davon gefangen habe, ohne dass auch nur ein einziges Shiny-Exemplar dabei war, freue ich mich“, kommentiert westcoastbeergeek.

„Ein süßes Pokémon mit einem tollen Shiny – es könnte also viel schlimmer sein“, meint biophys00.

„Ehrlich gesagt wollte ich das Shiny schon seit Tag 1“, merkt legally- an.

Was sagt ihr zu dem Community Day? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr außerdem wissen wollt, welche Events, Raids und Dynamax-Monster euch in der nächsten Zeit im Spiel erwarten, dann schaut gerne auf unsere Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.