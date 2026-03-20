Pokémon GO: Alle Events im April 2026 – Wichtige Termine in der Liste

Welche Events bringt Pokémon GO im April 2026? Wir zeigen euch die Übersicht aller Events, Raid-Bosse und Dynamax-Kämpfe.

Was sind die Highlights im April 2026? Der April bringt eine Reihe von Bossen ins Spiel zurück und hat ein paar frische Events im Gepäck.

Mega-Simsala etwa erscheint Mitte des Monats und war schon lange nicht mehr verfügbar

Kyogre und Groudon sind immer ein guter Fang

Forgita ist ein spannendes Pokémon für den Community Day

Gegen Ende des Monats steht eine neue Rocket-Übernahme an

Damit ihr die komplette Übersicht aller Inhalte im April habt, fassen wir im folgenden die Events, Raids und Dynamax-Kämpfe zusammen. Wie immer gilt: Mögliche Shiny-Pokémon werden mit Sternchen* markiert und weitere Informationen zu den Events findet ihr unter den jeweiligen Links, sobald sie bekannt sind.

Alle Events im April 2026 bei Pokémon GO

Datum Event 04. April Fashion-Raid-Tag 11. April Community Day mit Forgita 14. – 20. April Umweltwoche 18. April Schlüpftag 25. April Dyna-Kampftag 28. April – 4. Mai Stählerner Entschluss 30. April – 4. Mai Stählerner Entschluss: Übernahme

Alle Raid-Bosse und Raid-Stunden im April 2026 bei Pokémon GO

Datum Raids 1. April – 5. Mai Crypto-Raids mit Crypto-Latios* 1. – 7. April Regidrago* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 1. April) 1. – 7. April Mega-Voltenso* in Mega-Raids 8. – 14. April Kyogre* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 8. April) 8. – 14. April Mega-Aerodactyl* in Mega-Raids 15. – 21. April Groudon* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 15. April) 15. – 21. April Mega-Simsala* in Mega-Raids 22. – 28. April Kapu-Riki* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 22. April) 22. – 28. April Mega-Tohaido* in Mega-Raids 29. April – 5. Mai Kapu-Fala* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 29. April) 29. April – 5. Mai Mega-Banette* in Mega-Raids

Alle Dynamax-Bosse im April 2026 bei Pokémon GO

Datum Dynamax-Kämpfe 6. – 12. April Knacklion* 13. – 19. April Rotomurf* 20. – 26. April Regirock* 27. April – 3. Mai Pottrott*

Was sind für euch die Highlights dieses Monats in Pokémon GO? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, bei welchen Pokémon es sich so richtig lohnt, sie zu fangen: Wir haben auch die Übersicht der besten Angreifer im Spiel für euch. Hier findet ihr die besten Angreifer nach Typ sortiert in Pokémon GO.