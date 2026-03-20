Pokémon GO: Alle Events im April 2026 – Wichtige Termine in der Liste

Welche Events bringt Pokémon GO im April 2026? Wir zeigen euch die Übersicht aller Events, Raid-Bosse und Dynamax-Kämpfe.
Was sind die Highlights im April 2026? Der April bringt eine Reihe von Bossen ins Spiel zurück und hat ein paar frische Events im Gepäck.
- Mega-Simsala etwa erscheint Mitte des Monats und war schon lange nicht mehr verfügbar
- Kyogre und Groudon sind immer ein guter Fang
- Forgita ist ein spannendes Pokémon für den Community Day
- Gegen Ende des Monats steht eine neue Rocket-Übernahme an
Damit ihr die komplette Übersicht aller Inhalte im April habt, fassen wir im folgenden die Events, Raids und Dynamax-Kämpfe zusammen. Wie immer gilt: Mögliche Shiny-Pokémon werden mit Sternchen* markiert und weitere Informationen zu den Events findet ihr unter den jeweiligen Links, sobald sie bekannt sind.
Alle Events im April 2026 bei Pokémon GO
|Datum
|Event
|04. April
|Fashion-Raid-Tag
|11. April
|Community Day mit Forgita
|14. – 20. April
|Umweltwoche
|18. April
|Schlüpftag
|25. April
|Dyna-Kampftag
|28. April – 4. Mai
|Stählerner Entschluss
|30. April – 4. Mai
|Stählerner Entschluss: Übernahme
Alle Raid-Bosse und Raid-Stunden im April 2026 bei Pokémon GO
|Datum
|Raids
|1. April – 5. Mai
|Crypto-Raids mit Crypto-Latios*
|1. – 7. April
|Regidrago* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 1. April)
|1. – 7. April
|Mega-Voltenso* in Mega-Raids
|8. – 14. April
|Kyogre* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 8. April)
|8. – 14. April
|Mega-Aerodactyl* in Mega-Raids
|15. – 21. April
|Groudon* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 15. April)
|15. – 21. April
|Mega-Simsala* in Mega-Raids
|22. – 28. April
|Kapu-Riki* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 22. April)
|22. – 28. April
|Mega-Tohaido* in Mega-Raids
|29. April – 5. Mai
|Kapu-Fala* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 29. April)
|29. April – 5. Mai
|Mega-Banette* in Mega-Raids
Alle Dynamax-Bosse im April 2026 bei Pokémon GO
|Datum
|Dynamax-Kämpfe
|6. – 12. April
|Knacklion*
|13. – 19. April
|Rotomurf*
|20. – 26. April
|Regirock*
|27. April – 3. Mai
|Pottrott*
Was sind für euch die Highlights dieses Monats in Pokémon GO? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, bei welchen Pokémon es sich so richtig lohnt, sie zu fangen: Wir haben auch die Übersicht der besten Angreifer im Spiel für euch. Hier findet ihr die besten Angreifer nach Typ sortiert in Pokémon GO.
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