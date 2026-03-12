Pokémon GO erhöht für 3 Stunden die Chance auf 11 seltene Shinys, doch dafür müsst ihr aktiv werden

In Pokémon GO wurde ein neues Event angekündigt. Und das kann euch satte 11 seltene Shinys bringen – unter einer Bedingung.

Was ist das für ein Event? Das neue Event trägt den Namen Fashion-Raid-Tag. Es läuft am Samstag, dem 4. April 2026 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr. Ihr hab also nur 3 Stunden Zeit, um an dem Event teilzunehmen.

Wie es der Name schon vermuten lässt, dreht sich bei dem kurzen Event alles um Fashion beziehungsweise um kostümierte Monster. Ganze 11 Stück sind am Raid-Tag vertreten. Und sie bringen auch noch eine erhöhte Chance mit, als Shiny zu erscheinen.

Raid absolvieren, Daumen drücken, wiederholen

Welche Monster sind das? Am Fashion-Raid-Tag könnt ihr die folgenden kostümierten Monster in Raids finden und herausfordern:

Smettbo

Digda

Dragoran

Felino

Sniebel

Kirlia

Absol

Sheinux

Glibunkel

Elezeba

Picochilla

Wie bereits erwähnt, besitzen alle Raid-Monster zudem eine erhöhte Chance darauf, als Shiny zu erscheinen. Wenn ihr sie erhalten wollt, dann solltet ihr die 3 Stunden also nutzen, um ordentlich zu raiden.

Welche Boni gibt es im Event? Abgerundet wird das Event von passenden Boni. Ihr könnt bis zu 6 kostenlose Raid-Pässe von Arenen erhalten. Da ihr immer nur einen kostenlosen Raid-Pass gleichzeitig besitzen könnt, müsst ihr ihn erst einsetzen, bevor ihr euch nach dem Raid dann den nächsten Pass an der Arena abholt, indem ihr die Scheibe der Arena dreht.

Auch das Fern-Raid-Limit wird rund um das Event erhöht. In der Zeit von Samstag, dem 4. April 2026 um 2:00 Uhr, bis Sonntag, dem 5. April 2026 um 5:00 Uhr, ist das Limit auf 20 Fern-Raids pro Tag erhöht.

Für 4,99 $ (also ungefähr 5 €) könnt ihr euch außerdem ein Ticket für das Event kaufen. Hier warten die folgenden Inhalte auf euch:

bis zu 14 Raid-Pässe von Arenen

erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons durch Raids

50 % mehr Erfahrungspunkte durch Raids

doppelte Menge an Sternenstaub für Raids

Welche Monster lohnen sich besonders? Seid ihr Sammler und habt es auf seltene Monster abgesehen, dann könnten alle Pokémon für euch relevant sein. Die kostümierten Varianten der Monster sind grundsätzlich schon seltener im Spiel. Diese als Shiny zu bekommen, ist entsprechend schwer.

Habt ihr es eher auf starke Monster abgesehen, dann solltet ihr euch auf Dragoran, Sniebel und Kirlia konzentrieren. Dragoran ist bis heute ein guter Drachen-Angreifer. Kirlia kann sich zu Guardevoir entwickeln und somit zu einem starken Feen-Angreifer werden.

Sniebel könnt ihr zu Snibunna entwickeln. Damit erhaltet ihr einen guten Angreifer, den ihr sowohl für den Typ Unlicht als auch für Eis einsetzen könnt.

Bis zum Fashion-Raid-Tag dauert es noch etwas. Doch auch bis dahin findet ihr in Pokémon GO Events, rotierende Raid-Bosse und Dynamax-Monster. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und wann sie im Spiel aktiv sind, dann schaut gerne auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.