Pokémon GO deutet starkes Pokémon für den nächsten Community Day an, das ihr sonst nie im Freien fangen könnt

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2 Min. Max Handwerk 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO deutet starkes Pokémon für den nächsten Community Day an, das ihr sonst nie im Freien fangen könnt

Pokémon GO hat den nächsten Community Day angedeutet. Und der scheint sich diesmal richtig zu lohnen.

Was ist das für ein Teaser? Pokémon GO hat ein kurzes Video veröffentlicht, das in einer Höhle spielt, die leuchtende Diamanten beherbergt. Im Hintergrund hört man das metallische Klingen von Hammerschlägen.

Auch im Titel des Videos wird dies aufgriffen, der schlichtweg das Hammer- und das Augen-Emoji zeigt. Am Ende des Videos wird dann noch das Community-Day-Logo gezeigt.

Der Hammer ist der Hinweis, auf den sich jetzt die meisten Theorien stützen. Denn kein anderes Pokémon hängt so sehr mit dem Thema Hammer zusammen, wie Granforgita. Deshalb vermuten Spieler: Forgita ist das Pokémon bei diesem Community Day.

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Dafür spricht auch, das im ersten Teaser zur aktuellen Season eine Szene mit drei Pokémon gezeigt wurde, die als Hinweis auf die C-Days der kommenden Monate gewertet wurde. Hopplo war dabei und hatte nun schon seinen Community Day, die anderen beiden waren Forgita und Ferkuli.

Klar ist: Sollte es sich tatsächlich um einen Forgita-Tag handeln, wäre das ein Termin, den man nicht verpassen sollte.

Pokémon GO Granforgita
Granforgita ist ein starkes Pokémon

So nützlich ist Forgita in Pokémon GO

Forgita entwickelt sich zu Tafforgita und dann zum bereits erwähnten Granforgita weiter. Das Pokémon bringt die spezielle Verbindung der Typen Stahl und Fee mit, die es extrem interessant macht.

In Pokémon GO war Forgita bisher im Regelfall nur über Eier oder über Raids zu fangen. In der Wildnis war es maximal im Rahmen von ganz besonderen Events zu finden. Es einfach so und dann auch noch in Massen fangen zu können ist schonmal ein starkes Argument für den Community Day.

Dazu kommt, dass es die perfekte Gelegenheit ist, Forgita mit guten Werten für die PvP-Liga zu fangen. Denn Granforgita ist ein sehr gutes Pokémon in der Super- und ein noch besseres Pokémon in der Hyperliga des Spiels. Im PvP-Bereich ist es also extrem interessant.

Es ist außerdem anzunehmen, dass Granforgita im Rahmen seines Community Days seine Spezialattacke spendiert bekommen würde: Riesenhammer. Die könnte auch nochmal interessant für die Stärke des Monsters werden. Aber das bleibt abzuwarten.

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Die endgültige Auflösung des Teasers dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Wir halten euch hier natürlich wie immer auf dem Laufenden, ob das Pokémon letztlich tatsächlich beim Community Day auftaucht! Und bis dahin könnt ihr schonmal auf die Events schauen, die bereits bestätigt sind: Hier sind alle Events im März 2026 in Pokémon GO.

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