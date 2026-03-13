Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Hopplo – So nutzt ihr das Event richtig

Der erste Community Day der neuen Season in Pokémon GO steht an. MeinMMO zeigt euch, wie ihr alles aus dem Event rausholt.

Vor kurzem ist die neue Season in Pokémon GO gestartet. Und diese bringt euch auch direkt den ersten Community Day mit. Dort erwartet euch Hopplo, der Feuer-Starter aus der 8. Generation. Ihr könnt das Monster zu Kickerlo und anschließend zu Liberlo entwickeln.

Wie gewohnt, erscheint das Monster im Event in sehr hoher Anzahl und mit starken Boni, zu denen auch eine stark erhöhte Shiny-Chance zählt.

Wir zeigen euch, welche Inhalte das Event mitbringt, wie ihr euch perfekt vorbereitet und es optimal nutzt.

Community Day im März 2026 mit Hopplo – Start & Boni des Events

Was? Community Day mit Hopplo

Wann? Samstag, den 14. März 2026 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Lade-Attacke Lohekanonade für Liberlo, wenn ihr es im Event oder bis zu 4 Stunden danach entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Hopplo

– Chance auf Hopplo mit Spezialhintergrund

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelte so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon ab Level 31

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden lang an, wenn ihr die Items innerhalb des Events aktiviert (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– 1/4 benötigte Laufdistanz zum Ausbrüten von Eiern, die ihr im Event in Inkubatoren legt

– Schnappschussüberraschungen mit Hopplo

– Feldforschungen mit Hopplo



Boni bis 21:00 Uhr Ortszeit:

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Lockmodule im Event: In den vergangenen Community Days war die Wirkdauer von Lockmodulen auf eine Stunde begrenzt, während sie in der Vergangenheit 3 Stunden lang anhielten. Beim Community Day mit Hopplo haben Lockmodule wieder eine Wirkdauer von 3 Stunden.

Bis zu 4 Stunden nach dem Event, also bis 21:00 Uhr, besitzen Lockmodule weiterhin die Fähigkeit, Hopplo anzulocken. Diese besitzen weiterhin eine erhöhte Shiny-Chance und können mit einem Spezialhintergrund erscheinen. In der Zeit eingesetzte Lockmodule wirken regulär 30 Minuten lang.

Weitere Inhalte des Community Days: Mit Beginn des Events kann Liberlo zudem die Lade-Attacke Feuerball erlernen.

Für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr außerdem eine kostenpflichtige Spezialforschung für den Community Day erwerben. Dabei erhaltet ihr unter anderem 3 Begegnungen mit Hopplo mit einem Spezialhintergrund, 1 Premium-Kampf-Pass, 1 Sonderbonbon XL sowie weitere Begegnungen mit Hopplo.

Erwerbt ihr das Ticket im Webstore von Pokémon GO, dann erhaltet ihr zusätzlich 5 Hyperbälle.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Hopplo?

Für Sammler: Hopplo und die weiteren Entwicklungsstufen sind im Event erstmals als Shiny verfügbar. Wollt ihr alle 3 Monster als Shiny sammeln, dann ist das Event nicht nur die erste, sondern auch gleichzeitig die beste Möglichkeit dafür.

Für Kämpfer: Liberlo wird im Event erstmals die Lade-Attacke Lohekanonade lernen können, was einen ordentlichen Boost für den Angreifer darstellt. Ob das jedoch reicht, um Liberlo in die Liste der besten Angreifer in Pokémon GO zu befördern, ist fraglich. Die Konkurrenz der Feuer-Angreifer ist hoch.

Eine eindeutige Aussage dazu lässt sich jedoch erst treffen, wenn das Monster mit der Attacke im Spiel aktiv ist.

Die perfekte Vorbereitung für den Community Day im März 2026

Platz schaffen: Wenn ihr möglichst viele Exemplare des Monsters fangen wollt, dann solltet ihr vorab eure Pokémon-Box aufräumen. Nur so könnt ihr gewährleisten, dass ihr viele Exemplare von Hopplo fangen könnt.

Müsst ihr dennoch innerhalb des Events weiteren Platz schaffen, dann nutzt einen einfachen Trick, um schnell Monster auszusortieren.

Items sammeln: Ihr benötigt außerdem einige Items, um überhaupt Hopplo fangen zu können. Zusätzlich gibt es einige Items, die euch zusätzliche Exemplare bringen, die ihr fangen könnt oder die jeden Fang zusätzlich belohnen.

Bälle: Um Monster zu fangen, benötigt ihr natürlich in erster Linie Bälle. Kümmert euch also vor dem Event darum, eure Anzahl an Bällen an PokéStops und durch Geschenke aufzustocken.

Um Monster zu fangen, benötigt ihr natürlich in erster Linie Bälle. Kümmert euch also vor dem Event darum, eure Anzahl an Bällen an PokéStops und durch Geschenke aufzustocken. Lockmodule und Rauch: Beide Items haben eine Wirkdauer von 3 Stunden, wenn ihr sie im Event einsetzt und locken noch mehr Monster für euch an.

Beide Items haben eine Wirkdauer von 3 Stunden, wenn ihr sie im Event einsetzt und locken noch mehr Monster für euch an. Sananabeeren: Die Beeren sorgen nicht dafür, dass ihr mehr Monster anlockt. Ihr erhaltet hierdurch jedoch bei einem Fang die doppelte Menge an Bonbons. Da diese Anzahl eh schon verdoppelt ist, könnt ihr mit der Beere sogar die 4-fache Menge an Bonbons für einen Fang erhalten.

Welche Mega-Pokémon lohnen sich für das Event? Wenn ihr eine aktive Mega-Entwicklung während des Events aktiviert habt, dann könnt ihr für jeden Fang ein zusätzliches Bonbon sowie Erfahrungspunkte erhalten. Dafür müsst ihr eine Mega-Entwicklung vom Typ Feuer aktiv haben. Diese sind:

Mega-Glurak X

Mega-Glurak Y

Mega-Hundemon

Mega-Lohgock

Proto-Groudon

Neben dem Community Day gibt es noch weitere Events, Raids und weitere Inhalte, die im aktuellen Monat auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und wann sie stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.