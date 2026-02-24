Das steckt alles im ersten Teaser zur neuen Season in Pokémon GO

Pokémon GO hat ein Video veröffentlicht, das Hinweise darauf liefert, was die kommende Season bringt. Wir fassen es zusammen.

Wann startet die neue Season? Die aktuelle Season endet am 3. März 2026 um 10:00 Uhr. Das ist auch der Startpunkt der neuen Season.

Wie heißt die neue Season? Die neue Season in Pokémon GO hört auf den Namen Memories in Motion . Das zeigt ein neuer Teaser, den Pokémon GO über X.com und Instagram veröffentlichte.

Gleichzeitig stecken im Teaser einige Hinweise darauf, was in der neuen Season anstehen könnte. Den Teaser könnt ihr euch hier anschauen.

Was steckt im neuen Teaser zur kommenden Season in Pokémon GO?

Der Teaser switcht erstmal rasant durch jede Menge Ladebildschirme, die wir aus den vergangenen Jahren in Pokémon GO kennen. Das passt zum Thema Erinnerungen, die auch im Titel der Season stecken.

Dann wird der neueste Ladebildschirm gezeigt, zudem einige kurze Gameplay-Ausschnitte. Darin sind die folgenden Dinge zu sehen:

Flattutu ist im Ladebildschirm zu sehen. Das kann sich zu Psiopatra weiterentwickeln.

Maritellit ist dort ebenfalls zu sehen, das sich aus Sensect und Keradar entwickelt. Es hat auch eine Gigadynamax-Form.

Wir sehen einen kurzen Bildausschnitt mit Hopplo, Forgita und Ferkuli. Dies könnten Hinweise auf die kommenden Community Days sein, nachdem Hopplo bereits angekündigt wurde.

Am Ende kommt der Hinweis auf den neuen Season-Titel, aber auch auf den zehnten Geburtstag in Pokémon GO, der ein wichtiges Event für das Spiel werden wird.

Kurz ist auch ein Pikachu vor einer Dyna-Kraftquelle zu sehen. Hier kann man nur spekulieren, doch möglicherweise ist das ein Hinweis auf das Erscheinen von Gigadynamax-Pikachu.

Je näher die Season kommt, umso mehr Infos dürften dazu erscheinen. Wir halten euch hier natürlich wie immer auf dem Laufenden!

Bevor es in der kommenden Woche mit der neuen Season in Pokémon GO weitergeht, steht diese Woche erstmal noch das große Finale der aktuellen Season an. Denn: Die große Kalos-Tour wartet an diesem Wochenende auf euch. Bis dahin läuft außerdem das starke Weg-nach-Kalos-Event. Was ihr diese Woche damit machen könnt, lest ihr in unserem Guide zum Weg nach Kalos in Pokémon GO.