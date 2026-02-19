Nächster Community Day in Pokémon GO bringt ein Monster erstmals als Shiny

Nächster Community Day in Pokémon GO bringt ein Monster erstmals als Shiny

Das Monster des nächsten Community Days in Pokémon GO wurde angekündigt. Und das könnte für einige Trainer eine nette Ergänzung ihres Teams sein.

Der Community Day gehört zu den beliebtesten Events in Pokémon GO. Es findet jeden Monat in der regulären und teils noch zusätzlich in der Classic-Variante statt. In dem Event gibt es ein Monster, das 3 Stunden lang in hoher Anzahl erscheint und von starken Boni wie einer erhöhten Shiny-Chance begleitet wird.

Nun wurde das Monster für den Community Day im März 2026 angeteasert. Dabei handelt es sich um ein Starter-Monster, das in einigen Teams noch einen guten Platz einnehmen könnte und das ihr hier auch erstmals als Shiny erhalten könnt.

Kleiner Hase, starke Tritte

Was ist das für ein Monster? Bisher gibt es noch keine offizielle Ankündigung zum Monster. Es wurde jedoch ein kurzes Teaser-Video auf X veröffentlicht. Hier seht ihr das Pokémon von links nach rechts durch das Video rennen.

Dabei ist eindeutig zu erkennen, dass es sich um Hopplo handelt, das Starter-Monster vom Typ Feuer aus Pokémon Schwert und Schild. Im Januar 2026 gab es bereits einen Community Day mit Chimpep, dem Pflanzen-Starter aus dieser Generation.

Hopplo kann sich zunächst zu Kickerlo und anschließend zu Liberlo entwickeln.

Wie nützlich ist das Monster? Üblicherweise erhalten Starter-Pokémon vom Typ Feuer im Zuge eines Community Days die exklusive Attacke Lohekanonade. Diese kann einen starken Schadens-Boost darstellen und ist die beste Feuer-Attacke, die ein Monster lernen kann.

Auch für Liberlo sollte diese Attacke einen starken Boost darstellen und das Monster in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO nach oben verschieben. Habt ihr noch keine starken legendären oder Mega-Monster vom Typ Feuer, dann kann Liberlo euer Team durchaus aufwerten.

Zudem erhaltet ihr am Community Day durch die hohe Anzahl an Spawns eine gute Chance, ein gutes Exemplar zu ergattern sowie die passenden Bonbons in Hülle und Fülle zu erhalten.

Liberlo besitzt zudem bereits eine Dynamax-Form im Spiel, die ihr immer mal wieder erhalten könnt, wenn ihr sie nicht eh schon besitzt. In Dynamax-Kämpfen gibt es mit der Gigadynamax-Form von Liberlo und Glurak stärkere Alternativen.

Wenn ihr diese Gigadynamax-Angreifer jedoch bisher nicht erhalten habt, dann kann Dynamax-Liberlo auch hier eine gute Ergänzung für euer Team darstellen. Und wenn ihr die Gigadynamax-Form besitzt, könnten die Bonbons des Events ebenfalls für euch nützlich sein.

Auch als Sammler könnt ihr bei dem Event auf eure Kosten kommen. In dem Event wird Hopplo erstmals als Shiny im Spiel verfügbar sein. Durch die erhöhte Chance ist es zudem kein großes Problem, auch direkt ein oder mehrere Exemplare zu ergattern.

Wann findet der Community Day statt? Wann genau der Community Day stattfinden wird, ist bisher noch nicht bekannt. Lediglich der März als Monat ist bisher bekannt. Da alle für die aktuelle Season angekündigten Community Days bereits stattfanden und die Season am 3. März 2026 endet, wird er wohl nach dem 3. März 2026 stattfinden.

Bis zum Community Day mit Hopplo werdet ihr noch etwas warten müssen. Doch auch bis dahin gibt es noch verschiedene Inhalte wie Events, Raids und Rampenlicht-Stunden im Spiel. Welche das sind und wann genau sie stattfinden, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Februar 2026 in Pokémon GO.

