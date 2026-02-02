Pokémon GO: Alle Events im Februar 2026 – Termine in der Liste

Pokémon GO: Alle Events im Februar 2026 – Termine in der Liste

Der Februar 2026 bringt neue Events zu Pokémon GO. Welche Termine stehen an? Alle Infos in der Liste.

Im Februar 2026 stehen wieder einmal jede Menge Termine im Kalender, die euch spannende Pokémon bringen. In diesem Monat sehen wir die Rückkehr von vielen legendären Pokémon.

Die Highlights im Februar sind stark vom Weg nach Kalos und der GO-Tour: Kalos geprägt, die am Ende des Monats stattfinden. Dort könnt ihr jede Menge mächtige Monster fangen.

Ansonsten könnt ihr euch aber auch auf das Debüt von Flaminkno freuen.

Zu dieser Liste: Die folgenden Listen beinhalten die Events des aktuellen Monats, sowie Übersichten der Rampenlicht- und Raid-Pokémon. Mögliche Shinys haben wir wie immer mit Sternchen* markiert.

Wenn weitere Infos zu bestimmten Events bekannt sind, werden diese verlinkt.

Alle Events in Pokémon GO im Februar 2026

DatumEvent
1. FebruarCommunity Day mit Vulpix
3. – 8. FebruarKarneval mit Flaminkno
7. FebruarFangkunst mit Choreogel
10. – 15. FebruarValentinstag 2026
14. FebruarRaid-Tag
15. FebruarDynamax Kampftag
17. – 21. FebruarMondneujahr
23. – 27. FebruarWeg nach Kalos
28. Februar – 1. MärzPokémon GO Tour: Kalos

Alle Rampenlichtstunden in Pokémon GO im Februar 2026

DatumRampenlichtstunde
3. FebruarFlurmel* + doppelte Fang-Bonbons
10. FebruarSomniam* + doppelte Fang-EP
17. FebruarSeeper* + doppelte Transferbonbons
24. FebruarKarnimani* + doppelter Fang-Sternenstaub

Alle legendären und Mega-Raidbosse in Pokémon GO im Februar 2026

DatumRaidboss
4. – 16. FebruarDialga* (Raid-Stunde: 4. + 11. Februar)
4. – 16. FebruarPalkia* (Raid-Stunde: 4. + 11. Februar)
4. – 16. FebruarMega-Tauboss*
16. – 21. FebruarSolgaleo (Raid-Stunde: 18. Februar)
16. – 21. FebruarMega-Zobiris*
21. Februar – 4. MärzLunala (Raid-Stunde: 25. Februar)
21. Februar – 4. MärzMega-Absol*
23. FebruarArktos*, Zapdos* und Lavados*
24. FebruarCrypto-Lugia* und Crypto-Ho-Oh*
25. FebruarProto-Kyogre* und Proto-Groudon*
26. FebruarDialga* und Palkia*, Dialga (Urform)* und Palkia (Urform)*
27. FebruarReshiram* und Schwarzes Kyurem*
27. FebruarZekrom* und Weißes Kyurem*
An WochenendenCrypto-Regigigas in Crypto-Raids
Sobald weitere Informationen bekannt sind, aktualisieren wir diese Liste für euch. Ihr wollt außerdem wissen, welche Pokémon sich wirklich zu fangen lohnen, wenn ihr auf der Suche nach starken Kämpfern seid? Dann haben wir alle Infos hier in unserer Liste für euch zusammengefasst: Die besten Angreifer in Pokémon GO nach Typ geordnet.

Pokemon GO Vulpix Community Day

Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Vulpix – So nutzt ihr das Event richtig

Pokémon GO Ho oh Tag

Pokémon GO: 4 Tipps und Konter gegen Dynamax Ho-Oh – Alle Infos zum Dynamax-Wochenende

Pokémon GO Pandir

Pokémon GO schenkt euch zum Valentinstag die Chance auf zwei seltene Formen und Shinys

Pokémon GO Map

Pokémon GO: Es gibt endlich eine Map, die euch alle wichtigen Orte zeigt

