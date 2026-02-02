Pokémon GO: Alle Events im Februar 2026 – Termine in der Liste

Der Februar 2026 bringt neue Events zu Pokémon GO. Welche Termine stehen an? Alle Infos in der Liste.

Im Februar 2026 stehen wieder einmal jede Menge Termine im Kalender, die euch spannende Pokémon bringen. In diesem Monat sehen wir die Rückkehr von vielen legendären Pokémon.

Die Highlights im Februar sind stark vom Weg nach Kalos und der GO-Tour: Kalos geprägt, die am Ende des Monats stattfinden. Dort könnt ihr jede Menge mächtige Monster fangen.

Ansonsten könnt ihr euch aber auch auf das Debüt von Flaminkno freuen.

Zu dieser Liste: Die folgenden Listen beinhalten die Events des aktuellen Monats, sowie Übersichten der Rampenlicht- und Raid-Pokémon. Mögliche Shinys haben wir wie immer mit Sternchen* markiert.

Wenn weitere Infos zu bestimmten Events bekannt sind, werden diese verlinkt.

Alle Events in Pokémon GO im Februar 2026

Alle Rampenlichtstunden in Pokémon GO im Februar 2026

Datum Rampenlichtstunde 3. Februar Flurmel* + doppelte Fang-Bonbons 10. Februar Somniam* + doppelte Fang-EP 17. Februar Seeper* + doppelte Transferbonbons 24. Februar Karnimani* + doppelter Fang-Sternenstaub

Alle legendären und Mega-Raidbosse in Pokémon GO im Februar 2026

Datum Raidboss 4. – 16. Februar Dialga* (Raid-Stunde: 4. + 11. Februar) 4. – 16. Februar Palkia* (Raid-Stunde: 4. + 11. Februar) 4. – 16. Februar Mega-Tauboss* 16. – 21. Februar Solgaleo (Raid-Stunde: 18. Februar) 16. – 21. Februar Mega-Zobiris* 21. Februar – 4. März Lunala (Raid-Stunde: 25. Februar) 21. Februar – 4. März Mega-Absol* 23. Februar Arktos*, Zapdos* und Lavados* 24. Februar Crypto-Lugia* und Crypto-Ho-Oh* 25. Februar Proto-Kyogre* und Proto-Groudon* 26. Februar Dialga* und Palkia*, Dialga (Urform)* und Palkia (Urform)* 27. Februar Reshiram* und Schwarzes Kyurem* 27. Februar Zekrom* und Weißes Kyurem* An Wochenenden Crypto-Regigigas in Crypto-Raids

Sobald weitere Informationen bekannt sind, aktualisieren wir diese Liste für euch. Ihr wollt außerdem wissen, welche Pokémon sich wirklich zu fangen lohnen, wenn ihr auf der Suche nach starken Kämpfern seid? Dann haben wir alle Infos hier in unserer Liste für euch zusammengefasst: Die besten Angreifer in Pokémon GO nach Typ geordnet.