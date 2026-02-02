Pokémon GO: Alle Events im Februar 2026 – Termine in der Liste

Der Februar 2026 bringt neue Events zu Pokémon GO. Welche Termine stehen an? Alle Infos in der Liste.
Im Februar 2026 stehen wieder einmal jede Menge Termine im Kalender, die euch spannende Pokémon bringen. In diesem Monat sehen wir die Rückkehr von vielen legendären Pokémon.
Die Highlights im Februar sind stark vom Weg nach Kalos und der GO-Tour: Kalos geprägt, die am Ende des Monats stattfinden. Dort könnt ihr jede Menge mächtige Monster fangen.
Ansonsten könnt ihr euch aber auch auf das Debüt von Flaminkno freuen.
Zu dieser Liste: Die folgenden Listen beinhalten die Events des aktuellen Monats, sowie Übersichten der Rampenlicht- und Raid-Pokémon. Mögliche Shinys haben wir wie immer mit Sternchen* markiert.
Wenn weitere Infos zu bestimmten Events bekannt sind, werden diese verlinkt.
Alle Events in Pokémon GO im Februar 2026
|Datum
|Event
|1. Februar
|Community Day mit Vulpix
|3. – 8. Februar
|Karneval mit Flaminkno
|7. Februar
|Fangkunst mit Choreogel
|10. – 15. Februar
|Valentinstag 2026
|14. Februar
|Raid-Tag
|15. Februar
|Dynamax Kampftag
|17. – 21. Februar
|Mondneujahr
|23. – 27. Februar
|Weg nach Kalos
|28. Februar – 1. März
|Pokémon GO Tour: Kalos
Alle Rampenlichtstunden in Pokémon GO im Februar 2026
|Datum
|Rampenlichtstunde
|3. Februar
|Flurmel* + doppelte Fang-Bonbons
|10. Februar
|Somniam* + doppelte Fang-EP
|17. Februar
|Seeper* + doppelte Transferbonbons
|24. Februar
|Karnimani* + doppelter Fang-Sternenstaub
Alle legendären und Mega-Raidbosse in Pokémon GO im Februar 2026
|Datum
|Raidboss
|4. – 16. Februar
|Dialga* (Raid-Stunde: 4. + 11. Februar)
|4. – 16. Februar
|Palkia* (Raid-Stunde: 4. + 11. Februar)
|4. – 16. Februar
|Mega-Tauboss*
|16. – 21. Februar
|Solgaleo (Raid-Stunde: 18. Februar)
|16. – 21. Februar
|Mega-Zobiris*
|21. Februar – 4. März
|Lunala (Raid-Stunde: 25. Februar)
|21. Februar – 4. März
|Mega-Absol*
|23. Februar
|Arktos*, Zapdos* und Lavados*
|24. Februar
|Crypto-Lugia* und Crypto-Ho-Oh*
|25. Februar
|Proto-Kyogre* und Proto-Groudon*
|26. Februar
|Dialga* und Palkia*, Dialga (Urform)* und Palkia (Urform)*
|27. Februar
|Reshiram* und Schwarzes Kyurem*
|27. Februar
|Zekrom* und Weißes Kyurem*
|An Wochenenden
|Crypto-Regigigas in Crypto-Raids
Sobald weitere Informationen bekannt sind, aktualisieren wir diese Liste für euch. Ihr wollt außerdem wissen, welche Pokémon sich wirklich zu fangen lohnen, wenn ihr auf der Suche nach starken Kämpfern seid? Dann haben wir alle Infos hier in unserer Liste für euch zusammengefasst: Die besten Angreifer in Pokémon GO nach Typ geordnet.
