Pokémon GO schenkt euch zum Valentinstag die Chance auf zwei seltene Formen und Shinys

Pokémon GO startet ein Valentinstags-Event und nutzt den Anlass, um ein paar spannende Pokémon für Sammler zu verteilen. Wir schauen uns das Event an!

Wann läuft das Event zum Valentinstag 2026? Das Event in Pokémon GO startet am Dienstag, den 10. Februar um 10:00 Uhr. Schluss ist dann am Sonntag, den 15. Februar um 20:00 Uhr. Damit läuft es über den Valentinstag am 14. Februar.

Was steckt im Event? Grundsätzlich erhaltet ihr im Event schonmal doppelte EP für jeden Fang und doppelten Sternenstaub beim Öffnen von Geschenken. Aber es gibt auch einige Pokémon zu fangen!

Beim Valentinstags-Event scheint es aktuell weniger um starke Angreifer, dafür aber um coole Pokémon für Sammler zu gehen. Wir zeigen euch hier, was ihr vom Event erwarten könnt.

Welche Pokémon sollte man beim Valentinstag 2026 in Pokémon GO fangen?

Die folgenden Monster sind besonders spannend:

Nidoran (männlich): Hat eine erhöhte Shiny-Chance in der Wildnis und beim Ausbrüten aus Eiern. Es entwickelt sich zu Nidorino und Nidoking.

Hat eine erhöhte Shiny-Chance in der Wildnis und beim Ausbrüten aus Eiern. Es entwickelt sich zu Nidorino und Nidoking. Nidoran (weiblich): Ist ebenso mit erhöhter Wahrscheinlichkeit schillernd, in der Wildnis und in Eiern. Es entwickelt sich zu Nidorina und Nidoqueen.

Ist ebenso mit erhöhter Wahrscheinlichkeit schillernd, in der Wildnis und in Eiern. Es entwickelt sich zu Nidorina und Nidoqueen. Kikugi: Hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, schillernd zu sein, wenn ihr es ausbrütet.

Zudem gibt es noch zwei spezielle Formen, die nun schon lange nicht mehr im Spiel verfügbar waren und in diesem Event wieder auftauchen:

Coiffwaff könnt ihr während des Events in seinen Herzchenschnitt verwandeln. Dafür braucht ihr 25 Coiffwaff-Bonbons und 10.000 Sternenstaub. Wählt dafür das Pokémon aus und tippt auf Form ändern .

könnt ihr während des Events in seinen Herzchenschnitt verwandeln. Dafür braucht ihr 25 Coiffwaff-Bonbons und 10.000 Sternenstaub. Wählt dafür das Pokémon aus und tippt auf . Pandir kann mit Herzmuster gefangen werden – aber erst, nachdem eine globale Herausforderung beendet wurde, die sich um das Verschicken von Geschenken dreht. Als Belohnung für die Herausforderung winken eine befristete Forschung mit dem erwähnten Pandir, ein EP-Bonus beim Fangen, der euch 750 EP beim Curveball-Fang zusätzlich gibt, und die Möglichkeit, Sonderbonbons aus Geschenken zu erhalten.

Weitere Boni im Event

Exklusive Attacke: Ihr könnt die Attacke Synchrolärm für Galagladi und Guardevoir erhalten, wenn ihr ein Kirlia entwickelt. Galagladi und Guardevoir besetzen auch die 3-Sterne-Raids und beherrschen diese Attacke nach dem Fang.

Pokémon in 7-km-Eiern: Nidoran (männlich oder weiblich), Pii, Fluffeluff, Kikugi und Wonneira – alle können shiny sein, wenn ihr Glück habt.

Pokémon in der Wildnis: Nidoran (männlich und weiblich), Coiffwaff und Ohrdoch – auch sie können alle shiny sein.

Ansonsten gibt es gerade auch abseits von Events Neuerungen in Pokémon GO. So könnt ihr euch über das Wayfarer-Programm nun eine Karte aller PokéStops und Arenen auf der ganzen Welt anschauen. Das ist spannend, wenn ihr erfahren wollt, wie manche Orte in Sachen Pokémon GO aufgestellt sind, wenn ihr Spaziergänge zum Fangen plant oder einfach neugierig seid, was es so für Spots im Spiel gibt. Alles dazu erfahrt ihr hier: Pokémon GO: Es gibt endlich eine Map, die euch alle wichtigen Orte zeigt