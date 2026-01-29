Pokémon GO: Es gibt endlich eine Map, die euch alle wichtigen Orte zeigt

Es gibt ein neues Feature für Pokémon GO: Über Wayfarer kann man sich jetzt eine genaue Map aller PokéStops und Arenen anzeigen lassen – weltweit. Und das ist noch nicht alles.

Was ist Wayfarer? Wayfarer ist das Programm, über das Spieler neue Wegpunkte bei Niantic einreichen, die in deren Spielen als Points of Interest umgesetzt werden können. In Pokémon GO werden diese Punkte zu PokéStops, Arenen oder auch Kraftquellen. Bis dahin gibt es allerdings einen Kontrollprozess – mehr zum PokéStop-Einreichen erfahrt ihr hier.

Bei Wayfarer kann man sich einfach mit dem Konto anmelden, das man auch für Pokémon GO nutzt. Und wenn man das tut, bekommt man nun auch Zugriff auf eine neue Karte, die es euch ermöglicht, Stops und Arenen auf der ganzen Welt zu sehen.

Das ist ziemlich spannend, wenn ihr beispielsweise mal genauer schauen wollt, was bei euch in der Umgebung eigentlich an Stops los ist. Man kann betrachten, wie absolute Pokémon-GO-HotSpots wie Tokio aufgestellt sind. Oder man schaut sich das nächste Reiseziel schonmal an, was es so in Pokémon GO zu bieten hat.

Die Karte findet ihr auf der Seite von Wayfarer. Und Stops anschauen ist nicht alles, was ihr dort tun könnt.

Was bietet die Wayfarer-Karte für Funktionen für Pokémon GO?

In einer Ankündigung beschreibt ein Mitglied des Wayfarer-Teams, welche Optionen ihr mit der neuen Map habt.

Dort könnt ihr zuallerst mal die Karte durchsuchen. Beispielsweise könnt ihr Orte direkt eingeben oder einfach herumscrollen.

Ihr könnt nach Pokéstops, Arenen und Kraftquellen filtern. (Allerdings ist „Arena“ derzeit als „Fitnessstudio“ bezeichnet, offenbar eine fehlerhafte Übersetzung von „Gym“.) Außerdem könnt ihr euch anzeigen lassen, welche Wegpunkte von Niantic stammen, und welche die Community erstellt hat.

Jeden einzelnen Wegpunkt könnt ihr euch genauer anzeigen lassen. Ihr seht dann den Titel, die Fotogalerie des Spots sowie eine Beschreibung. Ihr könnt euch dann sogar den Weg dorthin anzeigen lassen. Zudem kann man dort Wegpunkte melden, die nicht den Wayfarer-Kriterien entsprechen.

Ein Problem: Beim Testen der Map haben wir festgestellt, dass viele Punkte erst angezeigt werden, wenn man recht nah an die Karte heranzoomt. Beachtet das am besten, wenn ihr sie ausprobieren solltet.

Was haltet ihr von der neuen Karte? Ist das ein Feature, das ihr für euer Spiel nutzen könnt? Welche Funktionen würdet ihr euch noch wünschen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Ansonsten geht es in Pokémon GO direkt weiter: Das große Event im Vorfeld der Kalos-Tour wurde bekanntgegeben. Hier lest ihr alles zum „Weg nach Kalos“ in Pokémon GO.