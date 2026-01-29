Pokémon GO bringt euch satte 15 legendäre Monster in nur 5 Tagen

In Pokémon GO steht ein vollgepacktes Event an, das euch auf die GO Tour 2026 einstimmen soll. Mit dabei sind unzählige legendäre Monster.

Was ist das für ein Event? Am Montag, dem 23. Februar 2026 um 0:00 Uhr startet das Event „Der Weg nach Kalos“. Das Event läuft bis Freitag, dem 27. Februar 2026 um 23:59 Uhr und soll euch auf die globale GO Tour 2026 einstimmen, die am 28. Februar und 1. März 2026 in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr stattfindet.

Mit dabei sind viele legendäre Monster, neue kostümierte Pokémon sowie einige weitere, starke Angreifer.

Alle Raids vom Kalos-Event

Welche Monster gibt es in Raids? An jedem Tag gibt es unterschiedliche Monster, denen ihr in Raids begegnen könnt. In der folgenden Tabelle seht ihr, welche Pokémon euch erwarten. Alle Monster, die als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

Datum

Monster Montag, 23. Februar 2026

(Kanto) Arktos*, Zapdos* und Lavados* in Stufe-5-Raids



Pikachu mit Rots Kappe* und Pikachu mit Leafs Hut* in Stufe-1-Raids

Dienstag, 24. Februar 2026

(Johto) Crypto-Lugia* und Crypto-Ho-Oh in Stufe-5-Crypto-Raids



Pikachu mit Klarins Kappe* und Pikachu mit Lyras Kappe* in Stufe-1-Raids Mittwoch, 25. Februar 2026

(Hoenn) Proto-Kyogre* und Proto-Groudon in Proto-Raids



Pikachu mit Brix’ Hut* und Pikachu mit Maikes Schleife* in Stufe-1-Raids Donnerstag, 26. Februar 2026

(Sinnoh Teil 1) Dialga* und Palkia* in Stufe-5-Raids



Pikachu mit Lucius’ Kappe* und Pikachu mit Lucias Hut* in Stufe-1-Raids Donnerstag, 26. Februar 2026

(Sinnoh Teil 2) Dialga (Urform)* und Palkia (Urform* in Stufe-5-Raids



Pikachu mit Lumius’ Kappe* und Pikachu mit Lumias Kopftuch* in Stufe-1-Raids Freitag, 27. Februar 2026

(Einall Teil 1) Reshiram* und Schwarzes Kyurem* in Stufe-5-Raids



Pikachu mit Warrens Kappe* und Pikachu mit Lottas Kappe* in Stufe-1-Raids Freitag, 27. Februar 2026

(Einall Teil 2) Zekrom* und Weißes Kyurem* in Stufe-5-Raids



Pikachu mit Tonys Kappe* und Pikachu mit Rosys Kappe* in Stufe-1-Raids

An allen der 5 Event-Tage wird es zudem in der Zeit von 18 bis 19:00 Uhr jeweils eine Raid-Stunde geben, in der alle legendären Monster des Tages erneut auftreten.

Am Donnerstag und Freitag rotieren die Raids stündlich zwischen Teil 1 und Teil 2. In der Raid-Stunde rotieren sie bereits nach 30 Minuten.

Dialga und Palkia in ihren Urformen können über ihre exklusiven Attacken mit Abenteuereffekt verfügen, das Schwarze sowie das Weiße Kyurem bringen euch Fusionsenergie, mit der ihr die Fusion von Kyurem durchführen könnt.

Die kostümierten Pikachu von Montag und Dienstag feiern zudem ihr Debüt in Pokémon GO.

Welche exklusiven Attacken gibt es? Fangt ihr während des Events legendäre Monster, dann beherrschen sie exklusive Attacken. Bei allen Monstern ist die Attacke garantiert – lediglich bei Dialga und Palkia in ihren Urformen sowie bei Kyurem ist sie nicht garantiert.

Arktos beherrscht die Lade-Attacke Orkan

Zapdos beherrscht die Sofort-Attacke Donnerschock

Lavados beherrscht die Lade-Attacke Himmelsfeger

Kyogre beherrscht die Lade-Attacke Ursprungswoge

Groudon beherrscht die Lade-Attacke Abgrundsklinge

Dialga (Urform) kann die Lade-Attacke Zeitenlärm beherrschen

Palkia (Urform) kann die Lade-Attacke Raumschlag beherrschen

Reshiram beherrscht die Lade-Attacke Kreuzflamme

Zekrom beherrscht die Lade-Attacke Kreuzdonner

Kyurem kann die Lade-Attacke Eiszeit beherrschen

Alle Monster vom Kalos-Event

Welche Monster gibt es in der Wildnis? In der Wildnis findet ihr an jedem Wochentag andere Monster. Welche das sind, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle. Monster, die auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

Datum Pokémon Montag, 23. Februar 2026

(Kanto) Bisasam*

Glumanda*

Schiggy*

Pikachu* (seltener)

Piepi* (seltener)

Mauzi* (seltener) Dienstag, 24. Februar 2026

(Johto) Endivie*

Feurigel*

Karnimani*

Marill* (seltener)

Hoppspross* (seltener)

Teddiursa* (seltener) Mittwoch, 25. Februar 2026

(Hoenn) Geckarbor*

Flemmli*

Hydropi*

Fiffyen* (seltener)

Schwalbini* (seltener)

Nincada* (seltener) Donnerstag, 26. Februar 2026

(Sinnoh) Chelast*

Panflam*

Plinfa*

Bidiza* (seltener)

Sheinux* (seltener)

Shnebedeck* (seltener) Freitag, 27. Februar 2026

(Einall) Serpifeu*

Floink*

Ottaro*

Yorkleff* (seltener)

Flampion* (seltener)

Mollimorba* (seltener)

Welche Monster gibt es in Eiern? Auch aus 2-km-Eiern könnt ihr im Event besondere Monster ausbrüten, deren Entwicklungen zudem alle zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören. Dies sind:

Larvitar*

Kindwurm*

Tanhel*

Kaumalat*

Boni und weitere Inhalte des Events

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events sind die folgenden Boni im Spiel aktiv:

halbierte Schlüpf-Distanz für Eier, die im Event in Brutmaschinen gelegt werden

das Fern-Raid-Limit wird auf 30 erhöht

Event-Feldforschungen, in denen ihr Bonbons und XL-Bonbons für die jeweiligen Raid-Bosse des Tages erhalten könnt sowie Begegnungen mit kostümierten-Pikachu

täglich eine kostenlose befristete Forschung, bei der ihr kostümierte Pikachu sowie Bonbons, TMs und weitere Items erhalten könnt

Welche Hintergründe gibt es im Event? Zudem können alle Monster, die ihr in Raids findet, einen Spezialhintergrund besitzen, der passend zur Region des jeweiligen Tages ist. Legendäre Monster können einen Spezialhintergrund zu der Version besitzen, auf dessen Cover sie zu finden sind (also beispielsweise Kyogre mit einem Hintergrund zur Saphir-Edition).

Einzig die 3 legendären Vögel der 1. Generation stellen hier eine Ausnahme dar. Arktos kann einen Hintergrund mit Team Weisheit, Zapdos mit Team Intuition und Lavados mit Team Wagemut besitzen.

Was steckt im GO-Pass? Auch einen gesonderten GO-Pass wird es für das Event geben. Dieser ist auch noch bei der GO Tour am Wochenende aktiv, wo ihr zudem an beiden Tagen eine unbegrenzte Anzahl an Punkten im Pass erhalten könnt.

In der kostenfreien Variante des Passes warten die folgenden Inhalte auf euch:

Begegnung mit Lucario mit Spezialhintergrund (thematisch an Mega-Entwicklung angelehnt)

Mega-Energie für Lucario

T-Shirt zur GO Tour 2026

Begegnungen mit Event-Pokémon

Sternenstaub

EP

Pokébälle

Bonbons

Zudem gibt es hier die folgenden Boni, wenn ihr bestimmte Meilensteine erreicht:

Rang 1 häufigere Begegnungen mit Purmel, wenn ihr Postkarten anpinnt 100 Geschenke können pro Tag geöffnet werden 200 Geschenke können pro Tag von PokéStops und Arenen erhalten werden 40 Geschenke können im Item-Beutel aufbewahrt werden 1,5-fache Menge an EP beim Fangen von Monstern

Rang 2 höhere Fangwahrscheinlichkeit mit Premierbällen doppelte Menge an EP beim Fangen von Pokémon

Rang 3 noch höhere Fangwahrscheinlichkeit mit Premierbällen 3-fache Menge an EP beim Fangen von Pokémon



In der kostenpflichtigen Ausgabe erhaltet ihr zusätzlich die folgenden Belohnungen:

Begegnung mit einem Entfesselten Hoopa

Ein Glücks-Klimbim

Zygarde-Zellen

Zygarde-Jacke für euren Avatar

Mega-Energie für Sarzenia

Mega-Energie für Calamanero

Bonbons XL

Premium-Items wie Premium-Kampf-Pässe, Rauch und TMs

Außerdem gibt es in der kostenpflichtigen Variante die folgenden Boni, wenn ihr bestimmte Ränge erreicht:

Rang 1 Alle Boni vom regulären GO-Pass auf Rang 1 noch mehr Begegnungen mit Purmel durch Postkarten ein zusätzliches Bonbon beim Fangen von Monstern aus Mega-, Proto- und Crypto-Raids ein zusätzliches XL-Bonbon beim Fangen von Monstern aus Mega-, Proto- und Crypto-Raids (ab Level 31) doppelte Bonbons beim Ausbrüten von Eiern

Rang 2 Alle Boni vom regulären GO-Pass auf Rang 2 5.000 zusätzliche EP durch Raids doppelte Menge an EP durch das Ausbrüten von Eiern

Rang 3 Alle Boni vom regulären GO-Pass auf Rang 3 doppelter Sternenstaub durch Raids doppelter Sternenstaub beim Ausbrüten von Eiern



Bevor das Kalos-Event beginnt, dauert es noch einige Tage. Doch auch bis dahin gibt es noch die unterschiedlichsten Inhalte im Spiel. Beispielsweise ein Event, das zwar nur 10 Stunden lang aktiv ist, bei dem ihr jedoch gleich 3 Shinys mit erhöhter Chance fangen könnt – das Fangkunst-Event in Pokémon GO.