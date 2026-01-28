Pokémon GO lässt euch für wenige Stunden 3 Shinys leichter fangen

News
2 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
In Pokémon GO wurde das nächste Fangkunst-Event angekündigt. Dort könnt ihr gleich 3 Shinys ergattern, wenn ihr euch beeilt und etwas Glück habt.

Was ist das für ein Event? Das nächste Fangkunst-Event wurde angekündigt. Dieses findet am Samstag, dem 7. Februar 2026 in der Zeit von 10:00 bis 20:00 Uhr statt. Das Event findet, mit unterschiedlichen Inhalten, immer wieder in Pokémon GO statt.

Im Fokus steht dabei euer Fang-Können und ihr werdet für gute, großartige und fabelhafte Würfe extra belohnt. Doch auch 3 Shinys sind im Event dabei, die sogar mit größerer Wahrscheinlichkeit als Shiny erscheinen können.

1 Event, 3 Shinys

Um welche Shinys geht es? Während des Events könnt ihr Choreogel in Feldforschungen sowie in der kostenlosen und der kostenpflichtigen befristeten Forschung mit einer erhöhten Chance als Shiny begegnen. Habt ihr es auf das Shiny abgesehen, solltet ihr also vor allem Feldforschungen abgrasen.

Welches Choreogel ihr erhalten könnt, ist abhängig vom Wohnort. Dabei gibt es die folgenden Formen in den jeweiligen Regionen der Welt:

  • Choreogel (Flamenco-Stil): Europa, Naher Osten und Afrika
  • Choreogel (Cheerleading-Stil): amerikanischer Kontinent
  • Choreogel (Hula-Stil): afrikanische, asiatische, pazifische und karibische Inseln
  • Choreogel (Buyo-Stil): Region Asien-Pazifik

Seid ihr in Deutschland unterwegs, dann könnt ihr also auf das Choreogel im Flamenco-Stil treffen.

Zudem könnt ihr in der Wildnis und ebenfalls in Feldforschungen auf Hoothoot und Staralili stoßen. Auch diese beiden Monster haben innerhalb des kurzen Events eine erhöhte Chance darauf, als Shiny zu erscheinen.

Welche Boni gibt es im Event? Neben Feldforschungen, die sich um eure Präzision beim Fangen von Pokémon drehen werden, gibt es auch 2 passende Boni.

  • doppelte Fang-Erfahrungspunkte, wenn ihr gute, großartige oder fabelhafte Würfe erzielt
  • mehr Fang-Bonbons, wenn ihr gute, großartige oder fabelhafte Würfe erzielt
Was steckt in den befristeten Forschungen? Innerhalb des Events gibt es sowohl eine kostenlose befristete Forschung als auch eine kostenpflichtige Variante.

In der kostenlosen könnt ihr unter anderem Begegnungen mit Choreogel sowie Erfahrungspunkte und Sternenstaub erhalten.

In der kostenpflichtigen Variante, die ihr für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) erwerben könnt, könnt ihr weitere Begegnungen mit Choreogel, Erfahrungspunkt sowie Sternenstaub erhalten. Holt ihr euch die Forschung mithilfe des Tickets im Webstore von Pokémon GO, dann erhaltet ihr noch 2 Sonderbonbons dazu.

Während ihr noch bis zum Februar warten müsst, bevor das Fangkunst-Event beginnt, gibt es auch in den letzten Tagen des Januars noch verschiedene Inhalte für euch. Wenn ihr wissen wollt, welche das genau sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Januar 2026 in Pokémon GO.

Pokemon GO Tipps für PokéStops

