Pokémon GO: Fusion mit Kyurem – Alles, was ihr wissen müsst

Bei der Pokémon GO Tour: Einall trefft ihr auf Kyurem. Das könnt ihr mit Reshiram oder Zekrom fusionieren und erhaltet so das weiße oder schwarze Kyurem. Aber es gibt einiges zu beachten.

Die Fusion von Kyurem, Zekrom und Reshiram ist eines der zentralen Features der globalen Einall-Tour in Pokémon GO.

Da es zwei verschiedene Versionen gibt, und außerdem Dinge wie Spezialhintergründe und besondere Attacken eine Rolle spielen, fassen wir hier die wichtigsten Punkte einmal für euch zusammen.

Wie erhalte ich das schwarze und weiße Kyurem?

Fusionsenergie sammeln: Ihr trefft in den Raids bei der GO Tour zwar auf die fusionierten Formen, das schwarze und das weiße Kyurem, aber ihr könnt am Ende des Raids nur das normale Kyurem fangen. Zusätzlich erhaltet ihr in den Raids Fusionsenergie – beim schwarzen Kyurem Volt-Energie, beim weißen Kyurem Brand-Energie. Nach aktuellem Stand könnt ihr pro Raid bis zu 150 Energien bekommen – je schneller ihr seid, desto mehr gibt es.

Diese Pokémon braucht ihr: Für das schwarze Kyurem braucht ihr Kyurem und Zekrom, für das weiße braucht ihr Kyurem und Reshiram.

Was kostet die Fusion?

Schwarzes Kyurem erfordert 1.000 Volt-Energien, Kyurem und Zekrom, sowie 30 Bonbons von Kyurem und 30 Bonbons von Zekrom

Weißes Kyurem erfordert 1.000 Brand-Energien, Kyurem und Reshiram, außerdem 30 Kyurem-Bonbons und 30 Reshiram-Bonbons

Welche Werte kriegt die Fusion? Nach aktuellem Stand übernimmt das fusionierte Kyurem die Werte und auch Dinge wie den Shiny-Status von dem Kyurem, das ihr für die Fusion einsetzt. Das Reshiram oder Zekrom sind in der Hinsicht unwichtig. Nutzt also ein starkes Kyurem.

Spezialattacke bei der Fusion – das müsst ihr beachten

Schwarzes und weißes Kyurem können jeweils eine besondere Attacke beherrschen.

Das schwarze Kyurem kann Frostvolt beherrschen

Das weiße Kyurem kann Frosthauch beherrschen

Diese Attacken bringen außerdem Abenteuereffekte, die das Fangen von Pokémon erleichtern. Mehr zu den Abenteuereffekten lest ihr hier.

Das ist wichtig: Euer fusioniertes Kyurem erhält seine Spezialattacke nur, wenn das eingesetzte Kyurem vor der Fusion die Attacke „Eiszeit“ beherrscht. Das müsst ihr unbedingt beachten. Um das zu beeinflussen: Über die Pfadwahl zur Einall-Tour entscheidet ihr, welche Kyurem-Raids euch die Attacke bringen.

Besondere Hintergründe bei Reshiram, Zekrom, Kyurem

Alle drei Pokémon können besondere Hintergründe haben, wenn ihr sie bei der Tour aus Raids fangt.

Reshiram kann einen Pokémon-Schwarz-Hintergrund haben

Zekrom einen Pokémon-Weiß-Hintergrund

Kyurem kann einen von beiden bekommen

Fusioniert ihr die Monster fusioniert, könnt ihr einen besonderen Hintergrund erhalten, wenn ihr die Hintergründe mischt. Reshiram mit Schwarz-Hintergrund und Kyurem mit Weiß-Hintergrund beispielsweise, oder eben Zekrom mit Weiß-Hintergrund und Kyurem mit Schwarz-Hintergrund.

Vorsicht beim Auflösen der Fusion – Neue Fusion ist teuer!

Das müsst ihr beachten: Die Defusion eines fusionierten Kyurem kostet zwar nichts, es aber erneut zu fusionieren erfordert wieder alle Ressourcen, die ihr beim ersten Mal eingesetzt habt. Da das verdammt viel Fusionsenergie ist, solltet ihr möglichst darauf verzichten, eine Fusion wieder aufzulösen.

Außerdem scheint es derzeit bei der Defusion dazu zu kommen, dass Kyurem danach plötzlich nicht mehr “Eiszeit” beherrscht, sondern eine andere Attacke. Auch das ist nicht gut. Vermeidet also die Defusion nach Möglichkeit.

Alle Inhalte der GO Tour: Neben Kyurem stehen viele weitere Dinge an diesem Wochenende an. Unter anderem gibt es rotierende Habitate, regionale Monster in Eiern, eine Spezialforschung und viele weitere Features. Auch kostümierte Pikachu oder verschiedene Sesokitz sind unterwegs. Ihr wollt eine Übersicht? Die haben wir für euch: Hier sind alle Inhalte der GO-Tour an Tag 1.