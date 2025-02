Pokémon GO: Weltweite Einall-Tour 2025 – Datum, Boni, Inhalte

In Pokémon GO steht die weltweite Einall-Tour 2025 an. Wir zeigen euch alle Infos zum ersten Großevent in diesem Jahr.

Was ist die Einall-Tour? Die GO Tour ist seit einigen Jahren das zweitgrößte Pokémon-GO-Event im Jahr, nach dem GO Fest. Sie dreht sich immer um eine bestimmte Region aus den Pokémon-Spielen. Dieses Jahr kriegen wir die bereits fünfte GO Tour: Einall.

Wann läuft die weltweite Einall-Tour? Die weltweite GO Tour: Einall findet am 1. und 2. März 2025 statt. Sie läuft an beiden Tagen von jeweils 10:00 bis 18:00 Uhr.

Bereits am Wochenende zuvor gibt es eine lokal begrenzte Version des Events. Die findet vom 21. bis 23. Februar in Neu-Taipeh und Los Angeles statt.

In diesem Artikel fassen wir euch aber alle Infos zusammen, von denen die globale Variante am 1. und 2. März betroffen ist.

Einall-Tour weltweit – Was steckt drin?

Brauche ich ein Ticket? Grundsätzlich nicht, viele Boni sind einfach kostenlos verfügbar. Es wird allerdings einige Boni geben, die nur mit dem neuen „Tour Pass“ im Shop freischaltbar sind. Außerdem gibt es ein Ticket für eine Meisterwerk-Forschung.

Hier zeigen wir euch erstmal alle kostenlosen Inhalte.

Die Highlights der Einall-Tour

Die wichtigsten Inhalte der Einall-Tour sind die Folgenden:

Das schwarze und weiße Kyurem erscheinen durch Fusion erstmals in Pokémon GO. Dazu wird es eine Spezialforschung während des Events geben. Sie erscheinen in Stufe-5-Raids. Beide Fusionsformen bekommen Spezialattacken. Mehr zu den neuen Formen von Kyurem lest ihr hier.

Zekrom und Reshiram sind in Raids zu fangen.

Die Shiny-Version von Sesokitz erscheint erstmals in verschiedenen Habitaten, die stündlich wechseln.

Maracamba, Symvolara und Bisofank schlüpfen aus 10-km-Eiern, auch sie können Shiny sein

Ihr könnt beim Fangen von Bossen der Stufe 5 Spezialhintergründe erhalten.

Regionale Pokémon der 5. Generation erscheinen in der Wildnis. Das sind Vegimak, Sodamak, Grillmak.

Weitere regionale gibt es in den 5-km-Eiern. Das sind Jiutesto, Karadonis, Furnifraß und Fermicula. Diese vier findet ihr auch über Team-Play-Aufgaben.

Barschuft Rotlining und Blaulinig erscheinen vermehrt auf Routen.

Es gibt vier verschiedene Kostüm-Pikachu in den Habitaten, Raids und Forschungen.

Icognito A, N, O, U und V erscheinen, wenn ihr Rauch benutzt.

Welche Boni bringt die Einall-Tour?

Während des Events gilt:

Halbe Schlüpfdistanz für alle Eier, die ihr im Event in die Brutmaschinen legt

Kein Fern-Raid-Limit

Bis zu 6 Spezial-Tausche pro Tag

Halbe Sternenstaub-Kosten für das Tauschen

Wilde Pokémon in Habitaten

Wir zeigen euch hier alle Habitate, die Zeiten und die dazugehörigen Pokémon. Mögliche Shinys sind mit Sternchen markiert.

Habitat Pokémon Winterhöhle

10:00 bis 11:00 und 14:00 bis 15:00 Uhr Ottaro*

Kiesling*

Fleknoil*

Rotomurf*

Galapaflos*

Picochilla*

Gelatini*

Sesokitz (Winter)*

Wattzapf*

Klikk*

Zapplardin*

Milza*

Petzsnief*

Frigometri*

Pikachu mit Warrens Kappe* (seltener)

Pikachu mit Lottas Kappe* (seltener)

Pikachu mit Tonys Kappe* (seltener)

Pikachu mit Rosys Kappe* (seltener) Frühlings-Soiree

11:00 bis 12:00 und 15:00 bis 16:00 Uhr Serpifeu*

Vegimak*

Somniam*

Ohrdoch*

Praktibalk*

Strawickl*

Toxiped*

Waumboll*

Lilminip*

Piccolente*

Sesokitz (Frühling)*

Tarnpignon*

Mamolida*

Kastadur*

Pikachu mit Warrens Kappe* (seltener)

Pikachu mit Lottas Kappe* (seltener)

Pikachu mit Tonys Kappe* (seltener)

Pikachu mit Rosys Kappe* (seltener) Sommerurlaub

12:00 bis 13:00 Uhr und 16:00 bis 17:00 Uhr Floink*

Yorkleff*

Grillmak*

Dusselgurr*

Elezeba*

Schallquap*

Flampion*

Lithomith*

Flapteryx*

Unratütox*

Sesokitz (Sommer)*

Emolga*

Flunschlik*

Geronimatz*

Pikachu mit Warrens Kappe* (seltener)

Pikachu mit Lottas Kappe* (seltener)

Pikachu mit Tonys Kappe* (seltener)

Pikachu mit Rosys Kappe* (seltener) Herbst-Maskerade

13:00 bis 14:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr Nagelotz*

Felilou*

Sodamak*

Zurrokex*

Makabaja*

Mollimorba*

Monozyto*

Sesokitz (Herbst)*

Quabbel (männlich)*

Quabbel (weiblich)*

Pygraulon*

Lichtel*

Golbit*

Kapuno*

Pikachu mit Warrens Kappe* (seltener)

Pikachu mit Lottas Kappe* (seltener)

Pikachu mit Tonys Kappe* (seltener)

Pikachu mit Rosys Kappe* (seltener)

Pokémon in Eiern und Raids

Die folgenden Monster stecken in Eiern:

2-km-Eier 5-km-Eier 10-km-Eier Kiesling*

Praktibalk*

Laukaps*

Schnuthelm*

Ignivor* Jiutesto*

Karadonis*

Furnifraß*

Fermicula*

Ignivor* Maracamba*

Symvolara*

Bisofank*

Ignivor*

Die folgenden Monster stecken in Raids:

Stufe 1 Raids Stufe 3 Raids Stufe 5 Raids Pikachu mit Warrens Kappe*

Pikachu mit Lottas Kappe*

Pikachu mit Tonys Kappe*

Pikachu mit Rosys Kappe* Shardrago* Maracamba*

Reshiram*

Zekrom*

Inhalte, die nicht kostenlos sind

Eine Meisterwerk-Forschung mit Meloetta kriegt ihr über den Shop. Hier könnt ihr erstmals Shiny-Meloetta kriegen. Das Ticket ist schon ab dem „Weg nach Einall“-Event verfügbar. Das startet am 24. Februar.

Das zweite ist der Tour-Pass in Pokémon GO. Der funktioniert ein Stück weit wie ein Battle-Pass. Auch hier gibt es eine kostenlose, sowie eine bezahlte Version. Beide sind ab dem 24. Februar verfügbar.

Ihr müsst hier Fortschritte im Spiel sammeln, um verschiedene Belohnungen zu sammeln. Dazu gehören Pokémon-Begegnungen, Bonbons, Bälle, Sticker, Avatar-Artikel und eine besondere Pokémon-Begegnung bei bestimmten Meilensteinen. Das Highlight der bezahlten Variante ist allerdings das Glücks-Klimbim, ein Item, mit dem ihr ein garantiertes Glücks-Pokémon bekommen könnt. Außerdem ist Victini im Pass verfügbar. Genauere Infos zum GO Tour Pass findet ihr hier.