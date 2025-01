Die Pokémon GO Tour 2025 bringt einen kostenlosen Belohnungspass, doch wer zahlt, kriegt bessere Rewards

Pokémon GO bringt zum nächsten Großevent einen Belohnungspass, ganz ähnlich, wie ihn Spiele wie Fortnite haben. Es gibt eine kostenlose und eine zahlungspflichtige Variante. Wir zeigen euch die bislang bekannten Infos.

Pokémon GO hat den neuen „Tour-Pass“ sowie den „Tour-Pass-Deluxe“ vorgestellt. Der erscheint anlässlich des großen GO-Tour-2025-Events, bringt aber schon vorher Belohnungen.

Wann läuft der Tour-Pass? Mit dem Tour-Pass bzw. dem Tour-Pass-Deluxe kann man zwischen dem 24. Februar, 10:00 Uhr, bis zum 2. März 2025 Belohnungen sammeln, indem man sich Fortschritte im Spiel erarbeitet.

Was kostet der Tour-Pass? Es gibt zwei Varianten.

Der normale Tour-Pass ist kostenlos

Der Tour-Pass-Deluxe kostet 14,99 US-Dollar (in Euro vrstl. ähnlich)

Die Funktionsweise und die bislang bekannten Inhalte sammeln wir in diesem Artikel.

Was bringen der Pokémon GO Tour-Pass und Tour-Pass-Deluxe?

Wie funktioniert der Tour-Pass? Ihr sollt euch Tourpunkte im Spiel verdienen, mit denen ihr weitere Belohnungsstufen im Pass freischaltet. Unter anderem gibt es Punkte für das Fangen von Monstern, Raids, Eier ausbrüten. Größere Mengen an Punkten kann man über „Pass-Aufgaben“ erhalten, die im Event erscheinen sollen. Jeden Tag soll es neue Aufgaben geben. Während dem tatsächlichen globalen Tour-Wochenende gibt es zudem stündlich neue Aufgaben.

Die kostenlose Variante erhalten alle Trainer automatisch am Montag, dem 24. Februar um 10:00 Uhr. Alle Belohnungen verfallen am 9. März um 18:00 Uhr, wenn man sie nicht vorher abholt.

Was für Belohnungen gibt es? Das sind laut Ankündigung Dinge wie Pokémon-Begegnungen, Bonbons, Bälle sowie Sticker, Avatar-Artikel und eine besondere Pokémon-Begegnung bei bestimmten Meilensteinen. Da trifft man auf Zorua mit einem besonderen Hintergrund. Zudem erhöht sich der Fang-EP-Bonus bei großen Meilensteinen. So kann man erst den 1,5-fachen, dann den doppelten und letztlich dreifachen Fang-EP-Bonus freischalten. Das gilt für beide Versionen.

Besonderheiten des Tour-Pass-Deluxe: Der bezahlte Pass verspricht schnellere, bessere Belohnungen und hat auch zwei Besonderheiten, die es im normalen Pass gar nicht gibt.

Das Glücks-Klimbim: Das ist die finale Belohnung des Passes. Dieses Item gibt euch ein Mal die Möglichkeit, einen eurer Freunde in einen Glücks-Freund zu verwandeln. Das bedeutet, dass ihr beim nächsten Tausch miteinander ein Glücks-Pokémon erhaltet. Aber Vorsicht, auch das Glücks-Klimbim verfällt am 9. März um 18:00 Uhr – auch, wenn ihr es abgeholt habt. Bis dahin muss es also eingesetzt werden.

Victini: Im Deluxe-Pass ist auch eine Begegnung mit dem mysteriösen Pokémon Victini enthalten. Das konnte man zuletzt in einer Spezialforschung aus dem Jahr 2020 fangen.

Der Tour-Pass erinnert insgesamt an das klassische Battle-Pass-System, das viele Spiele heutzutage verfolgen. In Pokémon GO gab es das in dieser Form noch nicht – nun wird es erstmals in einem begrenzten Zeitraum zu einem Event eingeführt. Was haltet ihr davon? Erzählt es uns in den Kommentaren. Und was sonst in Pokémon GO los ist? Team GO Rocket ist gerade wieder stark in Pokémon GO vertreten.