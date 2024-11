Pokémon GO Tour 2025 bringt 5 Highlights – Das steckt drin

Die Pokémon GO Tour 2025 wurde offiziell angekündigt. In diesem Zuge wurden auch bereits viele Inhalte des großen Events bekanntgegeben, die ihr nicht verpassen solltet.

Was ist das für ein Event? Bei der GO Tour handelt es sich um eines der neuerdings 3 großen Events in Pokémon GO, die jedes Jahr stattfinden. Es wird am 1. und 2. März 2025 jeweils in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr stattfinden.

Mit der offiziellen Ankündigung gibt es auch direkt viele Informationen zu den Inhalten des Events. Welche das sind und welche Highlights ihr hier findet, haben wir für euch zusammengefasst.

Highlights der GO Tour 2025

Rückkehr von starken Angreifern: In dem Event könnt ihr erneut Reshiram und Zekrom in Raids herausfordern und eurer Sammlung hinzufügen. Wenn ihr diese Monster noch nicht habt, solltet ihr die Gelegenheit nutzen. Schließlich gehören beide Pokémon zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO.

Regionale Pokémon: Innerhalb der GO Tour 2025 könnt ihr alle regionalen Pokémon der 5. Generation erhalten. Während ihr Vegimak, Sodamak und Grillmak in den verschiedenen Habitaten findet, wartet Barschuft in der rotlinigen und blaulinigen Form in Feldforschungen und auf Routen auf euch.

Die restlichen regionalen Monster könnt ihr in den Eiern finden. Jiutesto, Karadonis, Furnifraß und Fermicula warten in 5-km-Eiern und in Team-Play-Aufgaben auf euch. Maracamba, Symvolara und Bisofank, die es erstmals in Pokémon GO als Shiny gibt, könnt ihr in 10-km-Eiern finden.

Alle regionalen Pokémon könnt ihr im Event auch als Shiny finden.

Sesokitz und Meloetta als Shiny: Sesokitz wird in diesem Event ebenfalls erstmalig als Shiny zu finden sein. Das Besondere an diesem Pokémon ist, dass es je nach Jahreszeit ein anderes Erscheinungsbild besitzt. Da es in der GO Tour 4 Habitate geben wird, die jeweils eine Jahreszeit widerspiegeln, könnt ihr bei diesem Event mit etwas Glück alle 4 Shiny-Formen von Sesokitz fangen.

Auch das mysteriöse Pokémon Meloetta könnt ihr im Rahmen einer Meisterwerk-Forschung erstmals als Shiny erhalten. Hierfür müsst ihr jedoch ein Ticket erwerben.

Pikachu mit unterschiedlichen Kopfbedeckungen: Ihr könnt Pikachu mit gleich 4 verschiedenen Kopfbedeckungen im Event finden. Alle Varianten könnt ihr ebenfalls als Shiny finden. Ihr findet Pikachu in 1-Sterne-Raids, in den Habitaten und in Feldforschungen.

Icognitos: Benutzt ihr im Event Rauch, dann könnt ihr Icognito in den Formen A, N, O, U und V finden. Auch diese können mit etwas Glück als Shiny gefunden werden.

Alle Inhalte der GO Tour 2025 in der Übersicht

Welche Pokémon gibt es in Raids? In der GO Tour werdet ihr die folgenden Pokémon in Raids finden:

1-Sterne-Raids:

Pikachu mit Warrens Kappe*

Pikachu mit Lottas Kappe*

Pikachu mit Tonys Kappe*

Pikachu mit Rosys Kappe*

3-Sterne-Raids:

Shardrago*

5-Sterne-Raids:

Reshiram*

Zekrom*

Ihr könnt alle Pokémon, die ihr im Event in Raids herausfordert, mit etwas Glück auch als Shiny erhalten.

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? Während des Events wird es, wie auch schon bei vorangegangenen Events, stündlich rotierende Habitate geben, in denen ihr jeweils andere Pokémon finden könnt.

Habitat „Winterhöhle“:

Ottaro*

Kiesling*

Fleknoil*

Rotomurf*

Galapaflos*

Picochilla*

Gelatini*

Sesokitz (Winter)*

Wattzapf*

Klikk*

Zapplardin*

Milza*

Petzsnief*

Frigometri*

Pikachu mit Warrens Kappe* (seltener)

Pikachu mit Lottas Kappe* (seltener)

Pikachu mit Tonys Kappe* (seltener)

Pikachu mit Rosys Kappe* (seltener)

Habitat „Frühlings-Soiree“:

Serpifeu*

Vegimak*

Somniam*

Ohrdoch*

Praktibalk*

Strawickl*

Toxiped*

Waumboll*

Lilminip*

Piccolente*

Sesokitz (Frühling)*

Tarnpignon*

Mamolida*

Kastadur*

Pikachu mit Warrens Kappe* (seltener)

Pikachu mit Lottas Kappe* (seltener)

Pikachu mit Tonys Kappe* (seltener)

Pikachu mit Rosys Kappe* (seltener)

Habitat „Sommerurlaub“:

Floink*

Yorkleff*

Grillmak*

Dusselgurr*

Elezeba*

Schallquap*

Flampion*

Lithomith*

Flapteryx*

Unratütox*

Sesokitz (Sommer)*

Emolga*

Flunschlik*

Geronimatz*

Pikachu mit Warrens Kappe* (seltener)

Pikachu mit Lottas Kappe* (seltener)

Pikachu mit Tonys Kappe* (seltener)

Pikachu mit Rosys Kappe* (seltener)

Habitat „Herbst-Maskerade“:

Nagelotz*

Felilou*

Sodamak*

Zurrokex*

Makabaja*

Mollimorba*

Monozyto*

Sesokitz (Herbst)*

Quabbel (männlich)*

Quabbel (weiblich)*

Pygraulon*

Lichtel*

Golbit*

Kapuno*

Pikachu mit Warrens Kappe* (seltener)

Pikachu mit Lottas Kappe* (seltener)

Pikachu mit Tonys Kappe* (seltener)

Pikachu mit Rosys Kappe* (seltener)

Ihr könnt, etwas Glück vorausgesetzt, allen Pokémon aus den Habitaten auch als Shiny begegnen.

Welche Pokémon gibt es in Eiern? Auch die Pokémon, die ihr aus Eiern ausbrüten könnt, sind im Event angepasst. Hier könnt ihr die folgenden Monster finden:

2-km-Eier:

Kiesling*

Praktibalk*

Laukaps*

Schnuthelm*

Ignivor*

5-km-Eier:

Jiutesto*

Karadonis*

Furnifraß*

Fermicula*

Ignivor*

10-km-Eier:

Maracamba*

Symvolara*

Bisofank*

Ignivor*

Auch in den Eiern können alle Pokémon, die ihr im Event ausbrütet, als Shiny erhalten werden.

Welche Pokémon gibt es durch Rauch zu finden? Aktiviert ihr im Event das Item Rauch, dann könnt ihr auf Icognito in den Formen A, N, O, U und V treffen. Alle sind auch als Shiny verfügbar.

Welche Pokémon gibt es in Feldforschungen? In den Feldforschungen könnt ihr auf die folgenden Pokémon treffen:

Pikachu mit Warrens Kappe*

Pikachu mit Lottas Kappe*

Pikachu mit Tonys Kappe*

Pikachu mit Rosys Kappe*

Barschuft (Rotlinige Form)*

Barschuft (Blaulinige Form)*

Sesokitz (Frühling)*

Sesokitz (Sommer)*

Sesokitz (Herbst)*

Sesokitz (Winter)*

Ihr könnt allen Monstern auch als Shiny begegnen.

Welche Pokémon warten auf Routen? Absolviert ihr innerhalb des Events Routen, könnt ihr auf Barschuft in der rotlinigen und der blaulinigen Form treffen.

Welche Pokémon gibt es durch Team-Play-Aufgaben? Innerhalb des Events gibt es neue Team-Play-Aufgaben, in denen ihr die regionalen Pokémon Jiutesto, Karadonis, Furnifraß und Fermicula erhalten könnt. Auch diese Pokémon können als Shiny auftauchen.

Welche Boni gibt es im Event? Legt ihr im Event Eier in eure Brutmaschinen, dann benötigen diese nur die halbierte Distanz, um zu schlüpfen.

Außerdem könnt ihr an beiden Event-Tagen bis zu 6 Spezial-Tausche pro Tag durchführen und die Kosten für das Tauschen von Pokémon sind halbiert.

Bis zur GO Tour im März 2025 dauert es noch etwas. Doch auch bis dahin warten noch einige Events im Spiel auf euch, die interessante Inhalte mitbringen. Im Dezember wartet beispielsweise der Fusions-Raid-Tag auf euch, der euch 2 der stärksten Angreifer in Pokémon GO zurückbringt.