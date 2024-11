Pokémon GO bringt 2 der stärksten Angreifer zurück – Alle Infos zum Fusions-Raid-Tag mit Necrozma

In Pokémon GO wurde der Fusions-Raid-Tag angekündigt. Und der bringt euch 2 der stärksten Angreifer im Spiel zurück.

Was ist das für ein Event? Der Fusions-Raid-Tag findet am Samstag, dem 14. Dezember 2024, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. Hier habt ihr die Möglichkeit, Necrozma in seinen beiden Formen in Raids herauszufordern.

Wie genau das Event abläuft und warum ihr es nicht verpassen solltet, haben wir euch zusammengefasst.

Necrozma kehrt im Fusions-Raid-Tag zurück

Was erwartet euch im Event? Im Zeitraum des Events könnt ihr Necrozma in der Abendmähne- und in der Morgenschwingen-Form in Raids herausfordern und besiegen. Seid ihr hierbei erfolgreich, könnt ihr jeweils die begehrte Solar- und Lunar-Fusionsenergie erhalten und Necrozma fangen.

Diese Energie benötigt ihr, um die Fusion bei Necrozma durchzuführen. Zusätzlich braucht ihr für die Fusion ein Solgaleo (Abendmähne-Form) oder ein Lunala (Morgenschwinge-Form) sowie 30 Necrozma- und 30 Cosmog-Bonbons.

Beide Pokémon gehören zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO. Während die Abendmähne-Form als Stahl-Angreifer glänzt, erhaltet ihr mit der Morgenschwinge-Form einen starken Geist-Angreifer für euer Team.

Beide Formen besitzen zudem einen Abenteuereffekt, den ihr auch außerhalb von Kämpfen einsetzen könnt.

Habt ihr beim GO Fest 2024 nicht genügend Energie für eine der beiden Fusionen sammeln können, dann habt ihr in diesem Event die perfekte Gelegenheit, dies nachzuholen.

Welche Boni gibt es im Event? Neben der Rückkehr der beiden Monster sowie einer stark erhöhten Anzahl an Raids könnt ihr Necrozma mit etwas Glück auch in seiner Shiny-Variante fangen. Die Chance hierauf ist im Event erhöht.

Außerdem erhaltet ihr in dem Event bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe zusätzlich durch die Fotoscheiben von Arenen. Achtet hierbei darauf, dass ihr nach einem erfolgreichen Kampf die Fotoscheibe dreht, um einen Pass zu erhalten. In bisherigen Events dieser Art waren sie nicht stapelbar.

Zusätzlich wird das Limit für Fern-Raids in der Zeit vom 14. Dezember 2024 um 02:00 Uhr bis zum 15. Dezember 2024 um 05:00 Uhr auf 20 angehoben.

Optionales Ticket: Ihr könnt für 5 $ (also ungefähr 5 €) zudem ein Ticket für das Event erwerben. Hierbei erhaltet ihr die folgenden Boni:

8 zusätzliche Raid-Pässe bei den Fotoscheiben von Arenen

erhöhte Chance, XL-Sonderbonbons in Raids zu erhalten

50 % zusätzliche Erfahrungspunkte für erfolgreiche Raids

doppelte Menge an Sternenstaub für erfolgreiche Raids

Erwerbt ihr das Ticket in Form der Hyper-Ticketbox im Webstore von Pokémon GO, dann erhaltet ihr zusätzlich noch einen Premium-Kampf-Pass.

Der Fusions-Raid-Tag gehört zu den ersten Highlights der neuen Season, die am 3. Dezember 2024 beginnt. Doch auch in den letzten Tagen der aktuellen Season wartet nochmal ein starkes Event auf euch, das ihr nicht verpassen solltet: Dyna-Maximum-Finale bringt euch 3 Shinys und ein neues Monster