Pokémon GO: Dyna-Maximum-Finale bringt euch 3 Shinys und ein neues Monster

Die aktuelle Season in Pokémon GO steht in den letzten Zügen. Zum Ende erwartete euch nochmal ein Event mit einigen interessanten Inhalten.

Was ist das für ein Event? Für die letzten Tage der aktuellen Season, bringt Pokémon GO das Dyna-Maximum-Finale. Es startet am 27. November 2024 um 10:00 Uhr und endet am 1. Dezember 2024 um 20:00 Uhr.

Während das Event einen gewissen Fokus auf Raids und das Ausbrüten von Eiern legt, bringt es euch neben einem neuen Monster und neuen Shinys noch weitere Inhalte. Welche das sind, haben wir für euch zusammengefasst.

Alle Inhalte von Dyna-Maximum-Finale

Welches Pokémon feiert sein Debüt? Im Event könnt ihr erstmalig Galar-Corasonn erhalten. Dieses Pokémon kann sich zu Gorgasonn entwickeln. Ihr könnt es aus 7-km-Eiern ausbrüten und mit etwas Glück, könnt ihr es auch direkt als Shiny bekommen.

Welche Shinys sind neu? Neben Galar-Corasonn, könnt ihr noch 2 weitere Pokémon erstmalig als Shiny erhalten. Dabei handelt es sich um Regieleki und Regidrago, die beiden legendären Pokémon aus der 8. Generation. Ihr könnt sie im Event in Raids der Stufe 5 herausfordern.

Welche Pokémon gibt es im Event? Es gibt wieder einige Pokémon, die euch im Event erwarten. Dabei handelt es sich um die folgenden Monster.

In der Wildnis:

Chimpep

Hopplo

Memmeon

Raffel*

Wolly*

Legios*

Brimova (seltener)

In 7-km-Eiern:

Galar-Mauzi*

Galar-Ponita*

Galar-Flegmon*

Galar-Porenta*

Galar-Corasonn*

Galar-Zigzachs*

Galar-Flampion*

Galar-Makabaja*

Galar-Flunschlik*

In 1-Sterne-Raids:

Chimpep

Hopplo

Memmeon

In 3-Sterne-Raids:

Galar-Smogmog*

Legios*

In 5-Sterne-Raids:

Zacian*

Zamazenta*

Regieleki*

Regidrago*

In Mega-Raids:

Mega-Altaria*

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch in ihren Shiny-Varianten gefunden werden.

Welche Boni gibt es im Event? Auch über einige Boni könnt ihr euch im Event freuen:

5.000 zusätzliche Erfahrungspunkte, wenn ihr Raid-Kämpfe erfolgreich absolviert

halbierte Schlüpfdistanz bei Eiern, die ihr im Event in Brutmaschinen legt

das Limit für tägliche Fern-Raids wird auf 10 erhöht

Welche weiteren Inhalte gibt es im Event? Ihr könnt im Event auch wieder Feldforschungen absolvieren. Als Belohnungen erhaltet ihr hierfür Sternenstaub sowie Begegnungen mit Event-Pokémon.

Zudem gibt es auch wieder, passend zum Event, Sammler-Herausforderungen sowie PokéStop-Showcases. In den Sammler-Herausforderungen könnt ihr als Belohnungen Erfahrungspunkte, silberne Sananabeeren und Sonderbonbons erhalten.

Für 5 $ (also ungefähr 5 €) könnt ihr außerdem eine kostenpflichtige, befristete Forschung erwerben. Schließt ihr diese erfolgreich ab, erhaltet ihr Begegnungen mit Event-Pokémon sowie eine Avatarpose.

Zudem könnt ihr für 10 $ (also ungefähr 10 €) ein Ticket für das Event erwerben. Dadurch erhaltet ihr im Event die folgenden Boni:

5 zusätzliche Raid-Pässe pro Event-Tag beim Drehen von Fotoscheiben von Arenen

5.000 zusätzliche Erfahrungspunkte für erfolgreiche Raid-Kämpfe

3 zusätzliche Bonbons beim Fangen von Raid-Bossen der Stufe 5

1 zusätzliches XL-Bonbon beim Fangen von Raid-Bossen der Stufe 5

Bevor die aktuelle Season endet und das Event stattfindet, gibt es noch ein anderes großes Event, welches euch in den nächsten Tagen erwartet: die globale GO Naturzone. Welche Inhalte euch hier erwarten, haben wir euch zusammengefasst: GO Naturzone weltweit – Alle Infos zum großen Event.