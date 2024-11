Pokémon GO enthüllt Titel der neuen Season und gibt 2 Hinweise, was drin stecken könnte

Ein neuer Teaser zu Pokémon GO wurde veröffentlicht. Darin ist angedeutet, wie es im Spiel weitergeht.

Wie heißt die neue Season in Pokémon GO? Der Titel im Trailer lautet „Dual Destiny“. Der deutsche Titel ist derweil noch nicht bekannt.

Wann startet die neue Season? Die neue Season startet am 3. Dezember 2024. Sie läuft dann bis zum 4. März 2025.

Das ist der Teaser: Den aktuellen Teaser zu Dual Destiny in Pokémon GO hat der offizielle Account auf YouTube hochgeladen. Den könnt ihr euch hier anschauen:

Den aktuellen Teaser zu Dual Destiny in Pokémon GO hat der offizielle Account auf YouTube hochgeladen.

Dual Destiny in Pokémon GO – Was bringt die neue Season?

Das zeigt der Teaser: Im Video steckt noch nicht allzu viel. Sehr prominent sind die großen Ringe, die verschiedene Szenerien-Wechsel einleiten. Das könnte auf eine Rückkehr von Hoopa hindeuten. Dieses Pokémon ist direkt mit ringförmigen Portalen verbunden, und seit seinem Auftritt in Elite-Raids war Hoopa nicht mehr zu sehen.

Titel und neues App-Icon: Schon jetzt kann man ein Update zu Pokémon GO machen, das auch das neue App-Icon bringt. Hier ist ein Fokus auf die Farben Schwarz und Weiß gelegt. Das Icon findet man auch im Dual-Destiny-Logo wieder. Hier könnte sich ein Hinweis auf die Schwarz-Weiß-Spiele verbergen, in denen Reshiram, Zekrom und Kyurem die legendären Pokémon waren.

Der Trailer zu Dynamax in Pokémon GO:

Vor allem letzteres wäre interessant: Vor gut einem Jahr verteilte Pokémon GO mal versehentlich die fusionierte Version von Kyurem, nahm sie dann schnell wieder aus dem Spiel. Nun hoffen einige Trainer (etwa bei reddit), dass es nun endlich so weit ist und das Pokémon zurückkehrt. Offiziell bekannt ist hier allerdings noch nichts.

Neues Gigadynamax-Pokémon? Bereits am 25. November 2024 ging ein Teaser online, der auf ein weiteres Gigadynamax-Pokémon hinwies: Maritellit.

Bereits am 25. November 2024 ging ein Teaser online, der auf ein weiteres Gigadynamax-Pokémon hinwies: Maritellit.

Dieser stand allerdings nicht in direkter Verbindung mit der neuen Season. Hier ist also ebenfalls unklar, ob und wann Gigadynamax-Maritellit in Pokémon GO erscheint. Schließlich hat Pokémon GO schon öfter Teaser zu Inhalten gebracht, die dann erst deutlich später schienen, wie etwa Mega-Mewtu, auf das wir heute noch warten.

Was bringt Dual Destiny noch? Das bleibt abzuwarten, da bisher noch keine weiteren offiziellen Informationen abseits des Teasers veröffentlicht wurden. Sobald weitere Inhalte der Season bekannt sind, halten wir euch hier natürlich auf dem Laufenden. Derweil wendet sich die aktuelle Season ihrem Ende zu. Bereits morgen startet das letzte größere Event der Season: Das Dyna-Maximum-Final-Event in Pokémon GO.