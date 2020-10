Pokémon GO: Gefühl des Triumphs bringt Victini und starke Belohnungen

In Pokémon GO ist die Spezialforschung „Gefühl des Triumphs“ gestartet. Belohnt werdet ihr für die Quests mit Victini oder Bonbons dafür. Außerdem gibt es viel Sternenstaub und Pokémon-Begegnungen.

Was ist das für eine Forschung? In Pokémon GO startete am Abend des 30. September 2020 die Spezialforschung „Das Gefühl des Triumphs“. Diese Forschung kündigte Niantic bereits Anfang September an.

Ihr findet sie, wenn ihr im Spiel unten Rechts auf den Kopf von Professor Willow tippt. Habt ihr das schon gemacht und seine Nachrichten gelesen, dann findet ihr die Quest wie gewohnt bei der Übersicht der Spezialforschungen.

Das müsst ihr wissen: Trainer, die bereits beim GO Fest 2020 bei der Spezialforschung mit Victini mitmachten, konnten das Pokémon bereits fangen. Wer bereits ein Victini gefangen hat, kann durch diese Forschung kein weiteres fangen. Stattdessen erhaltet ihr weitere Bonbons für diese Spezies.

Alle Schritte der Spezialforschung mit Victini + Belohnungen

Was steckt drin? Die Spezialforschung besteht diesmal aus 6 Kapiteln, die euch jeweils drei Quests und Stufenbelohnungen bieten. Wir zeigen euch hier alle Aufgaben und mit welchen Items und Pokémon ihr für das Lösen belohnt werdet.

Gefühl des Triumphs 1/6

Aufgabe Belohnung Fange 30 Pokémon 3 Sananabeeren Drehe 30 PokéStops oder

Arenen 1.000 EP Verschicke 10 Geschenke an

Freunde 1.000 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 30 Superbälle, 1.000 Sternenstaub und eine Begegnung mit Trasla.

Gefühl des Triumphs 2/6

Aufgabe Belohnung Fange 30 Psycho-Pokémon Begegnung mit Pygraulon Fange 30 Feuer-Pokémon Begegnung mit Flampion Brüte 3 Eier aus 1 Brutmaschine

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 30 Superbälle, 1.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Flemmli.

Gefühl des Triumphs 3/6

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss

deines Kumpels 1 Knursp Verdiene 3 Bonbons durch

Spazieren mit deinem Kumpel 1.000 Sternenstaub Nutze 3 Power-Ups bei Pokémon 3 Hypertränke

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 3 Beleber, 1.000 Sternenstaub und eine Begegnung mit Psiana.

Gefühl des Triumphs 4/6

Aufgabe Belohnung Gewinne 3 Arena-Kämpfe 1.000 EP Besiege 3 Rocket-Rüpel 1 Lock-Modul Gewinne 3 Raids 1.000 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 3 Top-Beleber, 3 Top-Tränke und eine Begegnung mit Victini.

Wenn ihr bereits ein Victini gefangen habt, erhaltet ihr an dieser Stelle 20 Victini-Bonbons.

Gefühl des Triumphs 5/6

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss

von Victini 20 Victini-Bonbons Fange 30 verschiedene Arten

von Pokémon 1 Rauch Sende 3 Geschenke an Freunde 1.000 EP

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 5 Victini-Sticker, 3.000 Sternenstaub und ein Sternenstück.

Gefühl des Triumphs 6/6

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 3.000 EP Bereits erledigt 3.000 Sternenstaub Bereits erledigt 3.000 EP

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 20 Victini-Bonbons, 1 Lock-Modul und ein Glücks-Ei.

Wie gefällt euch die neue Forschung mit Victini?

Von einigen Corona-Boni musstet ihr euch jetzt in Pokémon GO verabschieden. Die Quest mit dem Ausbrüten der Eier dauert deshalb etwas länger.