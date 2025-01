Pokémon GO: Mit Crypto-Palkia könnt ihr bald einen der stärksten Angreifer im Spiel erstmalig fangen

In Pokémon GO kehrt Team GO Rocket zurück. Neben dem Debüt von Crypto-Palkia bringt das Event noch weitere starke Inhalte mit.

Was ist das für ein Event? Team GO Rocket kehrt im Rahmen der Fashion Week: Übernahme zurück ins Spiel. Das Event startet am Mittwoch, dem 15. Januar 2025 um 00:00 Uhr und läuft bis zum Sonntag, dem 19. Januar 2025 um 20:00 Uhr.

Neben einigen Inhalten und Boni, die in Rocket-Events regelmäßig im Spiel aktiv sind, bringt euch das Event mit Crypto-Palkia auch noch ein neues legendäres Crypto-Pokémon sowie einige Debüts von Crypto-Monstern.

Außerdem wartet ein komplett neues Pokémon sowie die Rückkehr eines legendären Monsters aus der 2. Generation auf euch.

Crypto-Palkia und weitere Monster im Event

Welche Debüts gibt es im Event? Das große Highlight des Events dürfte das Debüt von Crypto-Palkia sein. Zu Beginn des Events erhaltet ihr eine Spezialforschung, bei der ihr einen Super-Rocket-Radar erhaltet. Damit habt ihr bis zum 4. März 2025 um 09:59 Uhr Zeit, um Giovanni herauszufordern und das starke Drachen-Pokémon zu erhalten.

Neben Palkia gibt es auch noch ganze 6 weitere Crypto-Monster, die ihr erstmalig mit Start des Events erhalten könnt. Dabei handelt es sich um die folgenden Monster:

Crypto-Schwalbini

Crypto-Serpifeu

Crypto-Floink

Crypto-Ottaro

Crypto-Unratütox

Crypto-Scoppel

Zusätzlich könnt ihr mit Beginn des Events erstmalig auf Sproxi treffen. Das Pokémon aus der 9. Generation besitzt die Typen Gift und Normal und mit Affiti zudem eine Weiterentwicklung. Ihr könnt das Monster durch das Ausbrüten von 12-km-Eiern erhalten. Mit etwas Glück erhaltet ihr es sogar als Shiny.

Welche Pokémon gibt es noch im Event? Am Sonntag, dem 19. Januar 2025 findet in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr zudem mit dem Crypto-Raid-Tag ein Event im Event statt. Hier könnt ihr Crypto-Ho-Oh herausfordern und es mit einer erhöhten Chance auch als Shiny erhalten.

Außerdem könnt ihr Ho-Oh in der Zeit des Raid-Tags die Lade-Attacke Läuterfeuer beibringen, wenn ihr eine Lade-TM benutzt.

Innerhalb der Übernahme von Team GO Rocket könnt ihr zudem in Raids auf die folgenden Pokémon stoßen:

1-Sterne-Crypto-Raids:

Crypto-Nidoran♀*

Crypto-Nidoran♂*

Crypto-Karnimani

Crypto-Trasla*

3-Sterne-Crypto-Raids:

Crypto-Elektek

Crypto-Magmar

Crypto-Woingenau

Die mit einem * markierten Pokémon können auch in ihren Shiny-Formen gefangen werden, wenn ihr etwas Glück habt.

Weitere Inhalte der Fashion Week: Übernahme

Welche Boni gibt es im Event? Neben der recht großen Anzahl an neuen Crypto-Pokémon, gibt es im Event auch noch die folgenden Boni:

Team GO Rocket erscheint in Ballons und bei PokéStops häufiger als sonst

Die Lade-Attacke „Frustration“ kann durch eine Lade-TM verlernt werden

Schnappschuss-Überraschungen mit einem kostümierten Glibunkel

Feldforschungen: Schließt ihr die Event-bezogenen Feldforschungen ab, könnt ihr als Belohnungen zusätzliche mysteriöse Teile sowie Sofort- und Lade-TMs erhalten.

Sammler-Herausforderung: Auch eine Sammler-Herausforderung wird es in diesem Event wieder geben. Diese dreht sich um das Fangen von Pokémon und bringt euch Belohnungen in Form von Sternenstaub und einer Begegnung mit Unratütox.

PokéStop-Showcases: Ihr könnt innerhalb der Übernahme mit passenden Event-Pokémon auch wieder an Showcases teilnehmen und hier verschiedene Belohnungen erhalten.

Neben dem Rocket-Event erwarten euch im Januar 2025 wie gewohnt auch noch viele weitere Inhalte im Spiel. Wenn ihr euch einen Überblick verschaffen wollt, wann ihr welche Inhalte im Spiel findet, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Januar 2025 in Pokémon GO.