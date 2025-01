Pokémon GO: Events im Januar 2025 – Alle Termine und Boni in der Liste

Der Januar 2025 in Pokémon GO hat begonnen. Der erste Monat des neuen Jahres bringt wieder viele Events mit. In unserer Liste findet ihr alle Termine.

Der Januar 2025 in Pokémon GO: Mit dem Januar wird die aktuelle Season „Duales Schicksal“ in Pokémon GO fortgesetzt. Die läuft noch bis Ende März.

Der Januar bringt viele Events mit – Community Days, Pokémon-Auftritte und Boni stehen an der Tagesordnung.

In der Liste bekommt ihr den kompletten Überblick.

Pokémon GO Events im Januar 2025 – Termine und Boni

Hier findet ihr alle Termine und Events im Januar 2025. Wenn mehr Details bekannt sind, findet ihr entsprechende Links in der Liste. Mögliche Shiny-Pokémon sind mit Sternchen* markiert.

Event-Datum Event-Titel 3. Januar – 7. Januar Hefel-Fangen 5. Januar Community Day mit Felori 6. Januar Dyna-Montag mit Machollo* 7. Januar Rampenlicht-Stunde mit Voltobal*, Hisui-Voltobal’ & doppeltem Sternenstaub 8. Januar Raid-Stunde mit Palkia* 10. – 19. Januar Fashion Week 11. Januar Mega-Galagladi Raid-Tag 13. Januar Dyna-Montag mit Schiggy* 14. Januar Rampenlicht-Stunde mit Roselia* und doppelten EP 15. – 19. Januar Fashion-Week: Übernahme 15. Januar Raid-Stunde mit Palkia* 19. Januar Crypto-Raid-Tag 20. Januar Dyna-Montag mit unbekanntem Pokémon 21. Januar Raid-Stunde mit Paldea-Felino* & doppelten Fang-Bonbons 22. Januar Raid-Stunde mit Deoxys* 21. – 26. Januar Event “Steeled Resolve” 27. Januar Dyna-Montag mit unbekanntem Pokémon 28. Januar Rampenlicht-Stunde mit Mangunior und doppelten Verschick-Bonbons 29. Januar Raid-Stunde mit Dialga* 29. Januar – 2. Februar Mondneujahr-Event

Welche Events lohnen sich? Im Januar gibt es noch einige Termine, bei denen nicht ganz klar ist, welche Pokémon erscheinen. Die sind natürlich besonders spannend. Aber:

Mit dem Mega-Galagladi-Raid-Tag erhaltet ihr die Möglichkeit, eurem Mega-Dex ein neues, starkes Pokémon hinzuzufügen.

Die Übernahme-Events bringen in der Regel die Möglichkeit, Frustration zu verlernen. Das ist wichtig, um aus euren Cryptos einige der besten Angreifer im Spiel zu machen.

Während des Hefel-Fangens gibt es aktuell einen starken Bonus, der durch die globale Challenge bereits freigeschaltet wurde.

Sobald weitere Informationen zu den jeweiligen Events bekannt sind, halten wir euch hier auf dem Laufenden. Schaut also immer mal wieder vorbei, wenn ihr wissen wollt, was gerade in Pokémon GO los ist. Ansonsten findet ihr auch in unseren Übersichten zu den Raids des Monats sowie den Rampenlichtstunden-Listen weitere Informationen zu den regelmäßigen Events.