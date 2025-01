Pokémon GO bringt Schlangen-Event, Community nennt 4 Schlangen, die dabei bitter fehlen

In Pokémon GO wurde das Mondneujahr-Event angekündigt. Dabei steht passend zum Tierkreiszeichen 2025 die Schlange im Vordergrund. Doch der Community fehlen dabei einige Pokémon.

Was ist das für ein Event? Das Mondneujahr-Event startet am Mittwoch, dem 29. Januar 2025 um 10:00 Uhr und endet am Sonntag, dem 2. Februar 2025 um 20:00 Uhr. Das Event läuft im Zuge des chinesischen Mondneujahres, welches ebenfalls am 29. Januar 2025 stattfindet. Dieses Mondjahr steht in China, ebenso wie in Japan, im Zeichen der (Holz-)Schlange.

Das Event bringt euch passenderweise einige Schlangen-Pokémon, wobei der Community dabei einige wichtige Exemplare fehlen. Alle Inhalte des Events haben wir euch zusammengetragen.

Alle Inhalte vom Mondneujahr-Event

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? Innerhalb des Events könnt ihr auf die folgenden Pokémon in der Wildnis treffen:

Rettan* (erhöhte Chance auf Shiny-Exemplar)

Onix*

Serpifeu*

Flampion*

Dummisel*

Garados* (seltener)

Dratini* (seltener)

Welche Pokémon können aus Eiern schlüpfen? Brütet ihr im Event 2-km-Eier aus, dann könnt ihr dabei die folgenden Pokémon erhalten:

Makuhita*

Nasgnet* (erhöhte Chance auf Shiny-Exemplar)

Meditie*

Zwirrlicht*

Pionskora*

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch in ihrer Shiny-Form gefangen werden.

Welche Pokémon fehlen der Community? In den Kommentaren auf Reddit nennen User einige Pokémon, die die Community gerne im Event gesehen hätte und die thematisch gut zum Event gepasst hätten.

Neben bereits veröffentlichten Monstern wie Milotic und Vipitis gibt es hier vor allem viele Kommentare, die sich über ein Debüt von Salanga und dessen Entwicklung Sanaconda gefreut hätten.

Welche Boni gibt es im Event? Folgende Boni sind im Event aktiv:

Chance auf einen Glücks-Tausch ist erhöht

Chance Glücks-Freunde zu werden ist erhöht

Erhöhte Shiny-Chance auf Rettan in der Wildnis

Erhöhte Shiny-Chance auf Nasgnet in 2-km-Eiern

Kostenlose befristete Forschung: Innerhalb des Events wird es auch eine kostenlose befristete Forschung geben. Absolviert ihr sie, erhaltet ihr als Belohnungen Erfahrungspunkte, Sternenstaub sowie 10 Zygarde-Zellen.

Kostenpflichtige befristete Forschung: Für 2 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr zudem auch eine kostenpflichtige befristete Forschung erwerben. Hierbei erhaltet ihr 2 Glücks-Eier, 1 Brutmaschine sowie Begegnungen mit Rettan und Nasgnet als Belohnungen.

Weitere Inhalte des Events: Wie in den meisten Events in Pokémon GO, könnt ihr auch bei diesem Event wieder spezielle Feldforschungen absolvieren. Zudem wird es auch wieder die Möglichkeit geben, mit Event-Pokémon an PokéStop-Showcases teilzunehmen sowie eine Sammler-Herausforderung zu absolvieren.

Neben dem Mondneujahr-Event gibt es noch viele weitere Events und Inhalte, die in den kommenden Wochen im Spiel stattfinden. Eine Übersicht darüber findet ihr in unserer Übersicht, in der wir alle Events im Januar 2025 in Pokémon GO übersichtlich für euch zusammengefasst haben.