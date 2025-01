Pokémon GO: Verpasst den aktuellen Bonus nicht, überschüttet euch mit EP und Sternenstaub

In Pokémon GO kriegt ihr gerade richtig starke Boni. Die laufen aber nicht lang, ihr solltet sie nicht verpassen.

Was ist das für ein Bonus? In Pokémon GO laufen gerade zwei Boni, die sich richtig lohnen, wenn ihr leveln oder eure Sternenstaub-Vorräte auffüllen wollt.

Ihr erhaltet vierfache EP beim Fangen.

Und ihr erhaltet die vierfache Sternenstaub-Menge beim Fangen.

Wie lang läuft der Bonus? Beide Boni gelten noch bis zum 8. Januar 2025, um 06:00 Uhr morgens. Ihr habt also ein paar Tage Zeit, die Boni auszunutzen, aber nicht super-viel. Schaut also, ob ihr bis dahin das ein oder andere Monster fangen wollt.

Warum gibt es diesen Bonus? Zuletzt lief eine globale Challenge, die für die gesamte Community weltweit galt. 175.000.000 „gute“ Würfe mussten erledigt werden. Als das geschafft war, wurde der Bonus aktiviert.

Dadurch habt ihr nun eine fantastische Gelegenheit, EP für den Level-Aufstieg zu sammeln und jede Menge Sternenstaub einzukassieren. Den benötigt man schließlich immer – ob zum Hochleveln eurer Pokémon, dem Erlernen zusätzlicher Attacken oder dem Einsatz von Abenteuereffekten.

So nutzt ihr den aktuellen Bonus in Pokémon GO aus

Wie kann ich besonders viele EP sammeln? Jeder Fang, den ihr in Pokémon GO durchführt, besteht aus mehreren Faktoren, die alle EP bringen. All diese Faktoren werden durch den Bonus vervierfacht. Zu diesen Faktoren gehören beispielsweise folgende, es gibt aber noch mehr:

Der erste Fang des Tages bringt euch 1.500 EP, während des Bonus also 6.000.

Ein Fabelhafter Wurf bringt euch 1.000 EP, aktuell also 4.000.

Richtig viele EP gibt es auch, wenn ihr die 7-Tage-Serie während des Bonus abschließt. Die bringt 2.500 normal, also 10.000 im Bonus.

Weitere EP-Boni gibt es für Curveballs, Würfe beim ersten Wurf und weiteres.

Wichtig: Wenn ihr ein Glücks-Ei nutzt, könnt ihr diese Zahlen für eine halbe Stunde nochmal verdoppeln. Dann könnt ihr, je nachdem, wie gut ihr werft, nahezu 10.000 EP pro Wurf bekommen, oder sogar mehr.

Je nach Wurf könnt ihr gerade solche EP-Zahlen erreichen, wenn ihr ein Glücks-Ei einsetzt. Sonst ist es die Hälfte, also auch schon viel.

Es sind solche Bonus-Zeiträume, in denen Trainer immer mal wieder extrem hohe Würfe landen. Da kassierte beispielsweise mal einer 54.000 EP durch einen einzigen Wurf, ein anderes Mal gelangen sogar über 70.000 EP.

Wie nutze ich den Sternenstaub-Bonus? Hier gibt es weniger beeinflussbare Faktoren. Ihr könnt aber beispielsweise darauf achten, dass es mehr Sternenstaub für Pokémon mit Wetterverstärkung gibt. Zudem könnt ihr die Ausbeute um die Hälfte steigern, wenn ihr ein Sternenstück benutzt. Darüber hinaus gibt es einige Pokémon, die grundsätzlich mehr Sternenstaub bringen.

Was ist noch in Pokémon GO los? Der Januar hat begonnen. Unter anderem gibt es am Dienstag eine Rampenlicht-Stunde, die euch nochmal doppelten Sternenstaub bringt. Zudem ist das neue Pokémon Hefel derzeit im Spiel unterwegs und kann in der Wildnis gefangen werden. Es entwickelt sich weiter zu Backel. Weitere Events stehen diesen Monat natürlich auch noch an. Eine entsprechende Übersicht findet ihr in Kürze hier bei MeinMMO.